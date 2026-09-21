ČT připomene mimořádnou hereckou kariéru Daniely Kolářové

ČT připomene mimořádnou hereckou kariéru Daniely KolářovéDNES! | redakce | tisk | názory
Jedna z nejvýraznějších osobností českého filmu, televize a divadla Daniela Kolářová slaví 21. září své 80. narozeniny. Česká televize u této příležitosti připravila několik pořadů, které připomenou její mimořádnou hereckou dráhu, slavné filmové a televizní role i její současné působení.
Daniela Kolářová patří k herečkám, jejichž tvorba provází několik generací českých diváků. Narodila se 21. září 1946 v Chebu. V letech 1964 až 1968 studovala herectví na pražské DAMU, kde se během studií setkala mimo jiné s režisérem Hynkem Bočanem, který ji obsadil do filmové adaptace románu Vladimíra Párala Soukromá vichřice. Právě touto rolí se začala psát její dlouhá filmová kariéra.
Během více než padesáti let před kamerou vytvořila desítky nezapomenutelných postav. Diváci ji znají z filmů Na samotě u lesa, Léto s kovbojem, Noc na Karlštejně, Setkání v červenci, Obecná škola, Vratné lahve nebo Betlémské světlo. Výraznou stopu zanechala také v televizní tvorbě, například v seriálech Nemocnice na kraji města, Žena za pultem, Taková normální rodinka či My všichni školou povinní. Často se na obrazovce potkávala také s Jaromírem Hanzlíkem, s nímž vytvořila jednu z výrazných hereckých dvojic české filmové a televizní tvorby.
Stejně významná je její divadelní kariéra. Po krátkém působení v Divadle S. K. Neumanna zakotvila v Divadle na Vinohradech, kde strávila více než čtyři desetiletí. Působila také v Pražském komorním divadle a jako host se objevuje na dalších pražských scénách, mimo jiné ve Viole či v Divadle Ungelt. Je držitelkou Ceny Alfréda Radoka, Ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra a Ceny prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
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Daniela Kolářová je herečka mimořádného talentu, osobitosti a lidské pravdivosti. Její role se staly součástí české kulturní paměti a její práce pro film, televizi i divadlo má hodnotu, která přetrvává napříč generacemi. České televizi je ctí, že může její tvorbu dlouhodobě uchovávat a zprostředkovávat divákům. Paní Daniele Kolářové přeji za sebe i za celou Českou televizi k jejím osmdesátým narozeninám především pevné zdraví, radost a mnoho dalších krásných setkání s diváky,“ říká generální ředitel Hynek Chudárek.
Před kamerou Daniela Kolářová
Česká televize se k jubileu Daniely Kolářové vrací k její tvorbě v celé její šíři. Vedle známých filmových a televizních titulů nabídne také dokumentární portrét Proměny Daniely Kolářové, který rekapituluje její více než padesátiletou profesní dráhu a zachycuje proměny hereckých výzev, s nimiž se během své kariéry setkávala. Dokument režiséra a scenáristy Petra Slavíka přináší vedle samotné Daniely Kolářové také vzpomínky a pohledy jejích hereckých kolegů a osobností, které jsou s její tvorbou spojené. Speciální výběr k výročí herečky také připravilo iVysílání.
Česká televize uvede v souvislosti s 80. narozeninami Daniely Kolářové:
21. září 2026, ČT art, 20:15 - Milá Evičko, milý Luďku
Pořad s Danielou Kolářovou připomene další z podob její dlouhé televizní tvorby.
22. září 2026, ČT2, 21:00 - Proměny Daniely Kolářové
Dokumentární portrét herečky, která více než padesát let utváří podobu českého filmu, televize a divadla.
26. září 2026, ČT1, 13:05 - Bylinková princezna
Pohádkový titul, v němž Daniela Kolářová ztvárnila královnu.
27. září 2026, ČT1, 14:30 - Dopis psaný španělsky
Další z televizních titulů připomínajících výraznou hereckou filmografii Daniely Kolářové.
28. září 2026, ČT1, 14:35 - Slasti Otce vlasti
Historická komedie, která uzavře sváteční programovou připomínku jubilea.
Daniela Kolářová se na obrazovky České televize vrací pravidelně. Její rozsáhlá filmografie zahrnuje desítky titulů napříč žánry, od komedií a pohádek přes televizní seriály až po psychologická dramata. Její herecké umění tak zůstává živou součástí programu České televize i dnes.
zdroj: ČT