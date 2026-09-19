American Hostage s Jonem Hammem v hlavní roli brzy na HBO Max

American Hostage s Jonem Hammem v hlavní roli brzy na HBO MaxDNES! | redakce | tisk | názory
Na HBO Max míří očekávaný seriál American Hostage, napínavý psychologický thriller inspirovaný skutečnými událostmi. V hlavní roli se představí držitel ceny Emmy Jon Hamm, který je zároveň jedním z producentů seriálu.
Osmidílnou sérii napsali Shawn Ryan a Eileen Myers. Premiéra bude 21. září uvedením prvních dvou epizod, následovat budou nové díly každý týden až do finále, které je naplánováno na 2. listopadu. Seriál vznikl ve spolupráci se společností Sony Pictures Television a svou světovou premiéru měl na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu (TIFF).
American Hostage vychází z oceňovaného hraného podcastu stejného názvu a diváky zavede do 70. let minulého století. Příběh je inspirován skutečnými událostmi a sleduje osudy oblíbeného rozhlasového reportéra Freda Heckmana, který se nečekaně ocitne v centru dramatické krize. Ozbrojený únosce Tony Kiritsis totiž požaduje, aby dostal prostor v jeho populárním zpravodajském pořadu. To, co zpočátku vypadá jako běžný rozhovor, se rychle promění v boj o život.
Vedle Jona Hamma v roli Freda Heckmana se v seriálu představí také nominant na cenu Emmy Giovanni Ribisi jako Tony Kiritsis. Další role ztvárnili Kristoffer Polaha, William Jackson Harper, Mireille Enos, Jonathan Tucker a Kat Cunning.
Mezi další producenty seriálu se řadí Shawn Ryan, Eileen Myers, Sharon Hoffman, Jon Hamm, Connie Tavel, Marney Hochman, Shawn Christensen, Gabriel Mason, Jen Roskind, Adam Arkin a Nina Lopez-Corrado. Adam Arkin a Nina Lopez-Corrado se zároveň ujali režie jednotlivých epizod.
American Hostage nabízí strhující pohled na skutečný případ, který otřásl Amerikou, a zkoumá sílu médií, psychologii krizových situací i tenkou hranici mezi žurnalistikou a osobní odpovědností.
zdroj: WBD