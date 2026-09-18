Před startem další vánoční FTA kanál

Před startem další vánoční FTA kanálDNES! | redakce | tisk | názory
S blížícím se zimním obdobím a speciálně s nejkrásnějšími svátky v roce postupně přicházejí provozovatelé televizních stanic se svými pop-up kanály, které dočasně nahrazují běžně vysílané programy.
Ve čtvrtek 24. září 2026 bude spuštěn kanál QVC Christmas, který dočasně nahradí stávající vysílání britské stanice QVC Extra. Vysílání si budou moci naladit diváci v celé Evropě, neboť QVC Extra vysílá v silném evropském paprsku satelitu Astra 2G, což znamená, že pro příjem bude postačovat parabola o malých rozměrech (od cca 60 cm).
Zimní období a speciálně vánoční svátky patří mezi nejsilnější období v roce. Diváci jsou více u televizních obrazovek a pro zadavatele reklam ideální příležitost oslovit spotřebitele s nabídkou produktů a služeb souvisejících s vánočními svátky a zimním obdobím.
Na britském trhu již působí dva vánoční kanály - filmové stanice Great! Christmas a Great! Christmas +1, které byly spuštěny již na konci srpna. Divákům přinášejí romantické filmy spojené se zimním obdobím a vánočními svátky. Jde o úspěšný koncept, ke kterému se provozovatel pravidelně vrací.
Další vánoční kanály pravděpodobně odstartují v nadcházejících týdnech.
technické parametry - QVC Extra (QVC Christmas):
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,494 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA