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Pátek, 18. září 2026, svátek má Kryštof

Před startem další vánoční FTA kanál

DNES! | redakce | tisk | názory

S blížícím se zimním obdobím a speciálně s nejkrásnějšími svátky v roce postupně přicházejí provozovatelé televizních stanic se svými pop-up kanály, které dočasně nahrazují běžně vysílané programy.

Ve čtvrtek 24. září 2026 bude spuštěn kanál QVC Christmas, který dočasně nahradí stávající vysílání britské stanice QVC Extra. Vysílání si budou moci naladit diváci v celé Evropě, neboť QVC Extra vysílá v silném evropském paprsku satelitu Astra 2G, což znamená, že pro příjem bude postačovat parabola o malých rozměrech (od cca 60 cm).

Zimní období a speciálně vánoční svátky patří mezi nejsilnější období v roce. Diváci jsou více u televizních obrazovek a pro zadavatele reklam ideální příležitost oslovit spotřebitele s nabídkou produktů a služeb souvisejících s vánočními svátky a zimním obdobím.

Na britském trhu již působí dva vánoční kanály - filmové stanice Great! Christmas a Great! Christmas +1, které byly spuštěny již na konci srpna. Divákům přinášejí romantické filmy spojené se zimním obdobím a vánočními svátky. Jde o úspěšný koncept, ke kterému se provozovatel pravidelně vrací.

Další vánoční kanály pravděpodobně odstartují v nadcházejících týdnech.

technické parametry - QVC Extra (QVC Christmas):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,494 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

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TV program

kanál CT1 20:10 Na tělo (3/9)
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Strach nad městem
22:10 Strážce zákona
00:10 Pluk mizerů II (3/6)
kanál NOVA 20:20 Jak se nám to mohlo stát!?
22:40 John Wick 2
01:10 Mentalista I (9)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:45 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Jak vykrást banku
22:05 Highlander
00:30 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 6 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu (7, 8)
21:25 Vít Olmer: Den s Jitkou Zelenkovou
22:05 Útok pětihlavého žraloka
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:50 Cestou necestou
22:25 Policajt alebo darebák
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Sám vojak v poli (3/3)
21:55 Medzi nami s Katou Martinkovou
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVIII.
22:30 Love Island VI.
23:40 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Náš dědek Josef
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