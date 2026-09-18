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V úterý výluka vysílače Valašské Klobouky

DNES! | redakce | tisk | názory

Na úterý 22. září 2026 je naplánována výluka televizního a rozhlasového vysílání z vysílače Valašské Klobouky - Ploštiny. Během odstávky vysílače nebude z něj možné přijímat DVB-T2 multiplexy.

Od 6:00 do 15:00 hodin se z vysílače Ploštiny odmlčí DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu. Ve stejnou dobu nebudou šířeny z vysílače ani další celoplošné vysílací sítě a to multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.

Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.

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