V úterý výluka vysílače Valašské Klobouky

V úterý výluka vysílače Valašské KloboukyDNES! | redakce | tisk | názory
Na úterý 22. září 2026 je naplánována výluka televizního a rozhlasového vysílání z vysílače Valašské Klobouky - Ploštiny. Během odstávky vysílače nebude z něj možné přijímat DVB-T2 multiplexy.
Od 6:00 do 15:00 hodin se z vysílače Ploštiny odmlčí DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu. Ve stejnou dobu nebudou šířeny z vysílače ani další celoplošné vysílací sítě a to multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.
Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.