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Změny na Skylinku: Samostatná pozice CS Horror, nový TP pro TV8

DNES! | Tisk | komentáře

Na česko-slovenské satelitní platformě Skylink došlo k několika technickým změnám. Filmový kanál CS Horror se nově vysílá na programovém slotu společném s programem CS Film. A několik dalších změn.

CS Horror společně s CS Filmem

Filmový kanál CS Horror pro fanoušky hororů, thrillerů a mystery produkce se před týdnem začal vysílat z nové pozice. Stanice se již nevysílá na dedikované pozici pro tento kanál, nýbrž na společné pozici se stanicí CS Film. Pro satelitní diváky se změnilo jediné: diváci stanice CS Horror si musí přepnout na pozici CS Filmu. Původní samostatná pozice CS Horror byla zrušena.

Z programového pohledu se nic nemění. Stanice CS Film vysílá denně od 6:00 do půlnoci a ve zbývajícím čase vysílá sesterský program CS Horror. Nezměnilo se ani nic z pohledu využití satelitní kapacity. Změnil se jen způsob / pozice, na které je možné vysílání CS Horror sledovat.

technické parametry - CS Film / CS Horror:

satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 11,934 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

CS Film/CS Horror.
service ID: 14058
video PID: 5810 (MPEG-4/SD)
audio PID: 5820 (MPEG, česky)
CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653, 0D96), Conax (CAID 0B02), Viaccess (CAID 0500, provider id 051910), Nagra MA (CAID 181D)

TV8 (TV Osem) už jen z nové frekvence

Druhou neméně důležitou změnou je ukončení souběhu paralelní distribuce slovenské stanice TV8 na dvou kmitočtech. Společnost M7 Group, člen CANAL+, který provozuje a vlastní satelitní službu Skylink, ukončil distribuci tohoto volně ( FTA) vysílaného programu na kmitočtu 12,110 GHz. Na této frekvenci je nyní statická informace o přesunu programu na nové vysílací parametry.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Technická obrazovka operátora platformy Skylink na staré pozici TV8
technické parametry - TV8 (TV Osem):

satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,129 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

TV8.
service ID: 21272
video PID: 572 (MPEG-4/SD)
audio PID: 173 (MPEG, česky)
CA systémy: žádné (FTA)

Přesun testů simulcryptu s Telekom Srbija

Nadále probíhají technické testy simulcryptu s telekomunikačním operátorem Telekom Srbija. Vzhledem k tomu, že maďarská mutace stanice Story 4 se přesouvá na nový transpondér, byla pro potřeby testu simulcryptu zřízena nová programová pozice (slot) s názvem "Story 4." (název končící tečkou). Tato virtuální pozice slouží výhradně pro potřeby testů Telekom Srbija a tomu odpovídají i připojené CA systémy - Conax a Nagra MA. Totožné CA systémy byly připojeny i k mateřské pozici "Story 4".

Zda a kdy bude ukončen test simulcryptu a jaké programy by byly vzájemně simulcryptovány zatím není známo. V případě využití simulcryptu by se výrazně ušetřila satelitní kapacita - tentýž program by byl šířen jen jednou (a ne 2x) na dané pozici. Uvolněná kapacita může být využita pro šíření jiných programů či služeb.

technické parametry - Story4 Hungary (pro Telekom Srbija):

satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,187 GHz
polarizace: horizontální
SR: 29900
FEC: 3/4


norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

Story 4.
service ID: 21170
video PID: 597 (MPEG-4/SD)
audio PID: 197 (MPEG, česky)
CA systémy: Conax (CAID 0B00), Nagra MA (CAID 0871)

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