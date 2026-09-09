AMC Global Media přináší do Česka a na Slovensko streamovací službu SELEKT Light

AMC Global Media přináší do Česka a na Slovensko streamovací službu SELEKT LightDNES! | Tisk | komentáře
Nová bezplatná streamovací služba, která nahrazuje dosavadní AMC Mikro, zpřístupní divákům pestrý výběr obsahu z portfolia AMC Global Media na jednom místě a napříč zařízeními. Po úspěšném uvedení platformy SELEKT v Maďarsku jde o další krok v jejím rozšiřování ve střední Evropě.
SELEKT Light bude v obou zemích dostupný zdarma po jednoduché registraci a divákům nabídne pohodlný přístup k obsahu napříč zařízeními. Službu bude možné využívat až na pěti zařízeních a současně sledovat obsah na třech z nich, ať už prostřednictvím webu https://cz.selekt.tv/, aplikace pro iOS nebo Android. Při spuštění bude uživatelům k dispozici české rozhraní.
▲ Obr č. 1 - Nabídka SELEKT LIGHT (foto: AMC Global)
Nabídka SELEKT Light bude pravidelně obměňována a propojí obsah z portfolia AMC Global Media napříč různými žánry. Diváci se mohou těšit na akční filmy, komedie, dramata, krimi, westerny i sezónní filmové tituly. Chybět nebudou ani vybrané epizody oblíbených dětských seriálů. Součástí služby bude rovněž živý sportovní obsah ze soutěží, jako jsou UEFA Nations League, UEFA Europa League a Conference League, Champions Hockey League a PDC European Tour. Každý měsíc budou mít diváci přístup ke kurátorskému výběru vybraných titulů od každé televizní značky. Nabídku doplní také vybrané lokální produkce, včetně kompletních řad pořadu Zakázané zóny se Štefanem Martinovičem a Jánem Révaiem a nové série Tatry na talíři, kterou provázejí Gabo Kocák a Števo Martinovič.
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Uvedení SELEKT Light v České republice a na Slovensku tuto strategii posouvá do další fáze. AMC Global Media nemusí pro každý trh vyvíjet samostatné řešení, ale může jednu technologickou platformu přizpůsobovat místnímu obsahu a potřebám uživatelů při zachování jednotného fungování služby.
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Spuštění SELEKT Light v České republice a na Slovensku je dalším krokem v dlouhodobém rozvoji digitálních služeb AMC Global Media. Technologické řešení společnosti Applicaster umožňuje platformu SELEKT postupně rozšiřovat na další trhy a současně zachovat jednotný uživatelský zážitek na podporovaných zařízeních.
SELEKT Light je k dispozici také v obchodech Google Play a App Store.
(AMC Global)
redakce
SELEKT Light bude v obou zemích dostupný zdarma po jednoduché registraci a divákům nabídne pohodlný přístup k obsahu napříč zařízeními. Službu bude možné využívat až na pěti zařízeních a současně sledovat obsah na třech z nich, ať už prostřednictvím webu https://cz.selekt.tv/, aplikace pro iOS nebo Android. Při spuštění bude uživatelům k dispozici české rozhraní.
▲ Obr č. 1 - Nabídka SELEKT LIGHT (foto: AMC Global)
Nabídka SELEKT Light bude pravidelně obměňována a propojí obsah z portfolia AMC Global Media napříč různými žánry. Diváci se mohou těšit na akční filmy, komedie, dramata, krimi, westerny i sezónní filmové tituly. Chybět nebudou ani vybrané epizody oblíbených dětských seriálů. Součástí služby bude rovněž živý sportovní obsah ze soutěží, jako jsou UEFA Nations League, UEFA Europa League a Conference League, Champions Hockey League a PDC European Tour. Každý měsíc budou mít diváci přístup ke kurátorskému výběru vybraných titulů od každé televizní značky. Nabídku doplní také vybrané lokální produkce, včetně kompletních řad pořadu Zakázané zóny se Štefanem Martinovičem a Jánem Révaiem a nové série Tatry na talíři, kterou provázejí Gabo Kocák a Števo Martinovič.
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Spuštěním SELEKT Light chceme divákům v České republice a na Slovensku nabídnout jedno místo, kde najdou pestrý výběr obsahu z našeho portfolia a mohou si ho užít kdykoliv a na zařízení, které jim právě vyhovuje. Děláme tak další důležitý krok v rozvoji značky SELEKT ve střední Evropě,“ uvedl Levente B. Málnay, generální ředitel a výkonný viceprezident AMC Global Media CE.
SELEKT jako základ regionální expanzeV roce 2024 navázala AMC Global Media spolupráci se společností Applicaster a v Maďarsku spustila první aplikace SELEKT. Vedle kvalitního zážitku na více typech zařízení bylo cílem od začátku vytvořit technologický základ, na kterém bude možné službu postupně rozvíjet i v dalších zemích střední Evropy.
Uvedení SELEKT Light v České republice a na Slovensku tuto strategii posouvá do další fáze. AMC Global Media nemusí pro každý trh vyvíjet samostatné řešení, ale může jednu technologickou platformu přizpůsobovat místnímu obsahu a potřebám uživatelů při zachování jednotného fungování služby.
Applicaster jako technologický partner další expanzeTechnologickým základem služby je platforma Zapp od společnosti Applicaster. Díky modulární architektuře může AMC Global Media spravovat webové, mobilní i televizní aplikace z jednoho řešení a efektivněji uvádět SELEKT na další trhy. Platforma zároveň umožňuje lokalizovat obsah, přizpůsobovat distribuční strategii a reagovat na specifické potřeby jednotlivých zemí bez nutnosti vyvíjet nové aplikace od začátku.
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Spolupráce s Applicasterem nám umožnila od začátku přemýšlet o SELEKT jako o službě, která není omezená na jediný trh. Jednou z jejích hlavních výhod je právě možnost rozšiřovat stejné technologické řešení do dalších zemí a přitom ho přizpůsobit místním potřebám. Tato škálovatelnost je pro náš další regionální růst zásadní,“ uvedl Csaba Szaniszló, viceprezident pro prodej reklamy a digitální oblast AMC Global Media CE.
Spuštění SELEKT Light v České republice a na Slovensku je dalším krokem v dlouhodobém rozvoji digitálních služeb AMC Global Media. Technologické řešení společnosti Applicaster umožňuje platformu SELEKT postupně rozšiřovat na další trhy a současně zachovat jednotný uživatelský zážitek na podporovaných zařízeních.
SELEKT Light je k dispozici také v obchodech Google Play a App Store.
(AMC Global)
redakce