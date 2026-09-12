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Lepší.TV zařadila 4 nové stanice, zvažuje přidání dalších

DNES! | Tisk | komentáře

Operátor OTT platformy Lepší.TV (Lepšia.TV na Slovensku) rozšířil svoji programovou nabídku o další čtyři televizní stanice. Zároveň zvažuje přidání několika dalších. Své zákazníky vyzval, aby se k adeptům, které by měly rozšířit nabídku, vyjádřili v malém dotazníku.

Nové vzdělávací stanice - procvičte si angličtinu!

V Lepší.TV najdete tři nové stanice, se kterými si můžete angličtinu procvičovat i u televize. TinyTeen seznamuje nejmenší diváky s jazykem pomocí pohádek, písniček a příběhů, LingoToons rozvíjí slovní zásobu a porozumění díky animovaným dialogům a LangLab se zaměřuje na gramatiku a praktické používání angličtiny. Are you ready?

Stanice LangLab, LingoToons a TinyTeen jsou zákazníkům Lepší.TV poskytovány ve full HD rozlišení. Programy jsou součástí balíčků KLASIK a TOP. V rámci promo akce jsou tyto tři nové programy dostupné i klientům s nejnižším balíčkem MINI. Takže přechodně jsou stanice k dispozici všem klientům Lepší.TV bez ohledu na objednaný balíček.


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▲ Obr č. 1 - OTT služba Lepší.TV. Ilustrační foto (foto: Lepší.TV)
V rámci balíčků KLASIK a TOP je 30 denní archív, u promo nabídky v MINI je dostupný jen 7 denní archív.

Nová stanice pro hudební fanoušky

Fanoušky hudby potěší rozšíření nabídky o stanici Classical Harmony, která propojuje slavná výtvarná díla s mistrovskou klasickou hudbou. Tematické bloky vás provedou různými zeměmi, epochami i uměleckými směry a přiblíží vám slavná díla zblízka. Ideální chvíle na zklidnění, inspiraci a trochu kultury z pohodlí domova.

Program Classical Harmony je k dispozici ve full HD a zákazníci jej najdou v balíčcích KLASIK a TOP. V obou případech je k dispozici archív odvysílaných pořadů z posledních sedmi dní.



Další rozšíření Lepší.TV na obzoru?

Vedle čtveřice nových programů by se v OTT platformě Lepší.TV mohlo objevit až 12 dalších stanic - dokumentární stanice National Geographic, Nat Geo Wild, dětské Disney Channel a Disney Jr. a dále programy skupiny AMC Global - filmové programy AMC Channel a Film+, dokumentární Spektrum, sportovní Sport1 a Sport2, dětské Minimax a JimJam a gastronomický kanál TV Paprika.

Proč operátor Lepší.TV dělá průzkum mezi svými zákazníky a rovnou tyto stanice nepřidá do nabídky? Důvod je prostý: každé rozšíření programové nabídky zvyšuje provozní a distribuční náklady. Provozovatel chce vědět, zda tyto stanice zákazníkům skutečně chybí a měly by se stát součástí nabídky. Není ovšem jasné, zda by to bylo se zachováním stávajících cen balíčků. Připomeňme, že nejnižší balíček MINI zákazník pořídí s 98 televizními programy za 149 Kč měsíčně. Vyšší balíček KLASIK již stojí 259 Kč měsíčně a obsahuje 163 programů a nejvyšší balík TOP je nabízen za 309 Kč se 179 televizními kanály. Pokud by operátor přidal všech 12 zvažovaných stanic, nezadržitelně by se přiblížil k hranici 200 programů v nabídce.

Slovenská nabídka Lepšia.TV obsahuje v nejnižším balíčku MINI celkem 72 televizních stanic (za 5,99 eur měsíčně), KLASIK již obsahuje 143 programů (9,99 eur měsíčně) a nejvyšší balík TOP celkem 160 televizních stanic (měsíčně za 12,99 eur).

Novinka Lepší.TV: Rychlejší přihlášení v TV

Cesta k oblíbeným pořadům je teď na televizi výrazně rychlejší. Nově se můžete místo nepohodlného zadávání jména a hesla přihlásit přes mobil pomocí QR kódu nebo na počítači přes párovací odkaz a během chvilky se pustit do sledování. Hodí se to třeba na dovolené, kdy si chcete Lepší.TV pustit na televizi v hotelu nebo apartmánu a nechcete zdlouhavě vyťukávat přihlašovací údaje ovladačem.

redakce

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