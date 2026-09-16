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Od bryndzy a lesních hub až po borůvky na TV Paprika

DNES! | redakce | tisk | názory

Co se stane, když se bryndza potká s avokádem, tatranský šťovík s olivami Kalamata a lesní borůvky dodají tradičnímu šodó nový rozměr? Šéfkuchař Gabo Kocák a herec Števo Martinovič dávají známým slovenským chutím nečekaně moderní podobu.

V novém šestidílném kulinářském seriálu Tatry na talíři připravují například máslovou housku s avokádem, drobenou bryndzou a tatranským šťovíkem, grilované kuře z farmářského chovu se špičatým zelím a lesními houbami nebo šodó s lesními borůvkami.

Lokální suroviny, vaření pod širým nebem, působivé horské scenérie, humor a překvapivé kombinace chutí se propojují v původní slovenské produkci TV Paprika, která bude mít premiéru 12. září ve 20:20.

Tatry, jak jste je možná ještě neviděli
Šest míst a dvanáct pokrmů připravených přímo v srdci přírody. Tatry na talíři spojují kulinářské dobrodružství s putováním slovenskými horami a ukazují, jak lze tradiční suroviny a chutě proměnit moderním přístupem. V průběhu šesti epizod Gabo Kocák a Števo Martinovič navštíví Pieniny, Bachledku, Chopok, Vrbické pleso, Popradské pleso a Velkou Studenou dolinu.

Kulinářský seriál Tatry na talíři (foto: AMC Global)
▲ Kulinářský seriál Tatry na talíři (foto: AMC Global)

Každá zastávka přináší svůj vlastní příběh. Dvojice se nejprve vydává objevovat okolní krajinu a teprve poté přichází na řadu vaření. Na každém místě připraví dva kompletní pokrmy, při jejichž přípravě využívá místní produkty, suroviny od slovenských výrobců a farmářů i bylinky rostoucí v daném regionu. Gabo Kocák dává tradičním horským chutím současnou podobu a přibližuje je světu moderní gastronomie a fine diningu.

Fine dining bez kuchyně
V pořadu Tatry na talíři nahrazuje klasickou kuchyni otevřená příroda a profesionální restaurační vybavení ustupuje jednodušším podmínkám v horách. Pokrmy vznikají nad otevřeným ohněm, na přenosném vařiči nebo grilu. Právě kontrast mezi drsným horským prostředím a precizností moderní gastronomie tvoří jedno z ústředních témat celého seriálu.

Natáčení probíhalo šest dní v Pieninách, Belianských Tatrách, Vysokých Tatrách a Nízkých Tatrách. Společně s oběma protagonisty se diváci vydají po turistických stezkách i kolem horských ples na působivá místa, jejichž scenérie tvoří přirozenou kulisu každé epizody.

Když se profesionální šéfkuchař potká s příležitostným kuchařem
Zatímco Gabo Kocák přináší profesionální zkušenosti a nekonvenční přístup k místní gastronomii, Števo Martinovič se ujímá role zvídavého parťáka, nadšeného ochutnávače a kuchařského samouka. Jejich rozdílné zkušenosti s vařením doplňují humor, spontánní rozhovory a společné zážitky z cest.

Tatry na talíři tak zdaleka nejsou jen o vaření. Prostřednictvím jídla seriál představuje divákům krásy slovenské přírody, místní produkty i lidi, kteří za nimi stojí, a zároveň ukazuje, že výjimečný gastronomický zážitek nemusí vznikat jen v dokonale vybavené kuchyni.

Šestidílný kulinářský seriál Tatry na talíři bude mít premiéru na TV Paprika 12. září ve 20:20.

zdroj: AMC

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