Krosček rozšíří nabídku Oneplay Sport

Krosček rozšíří nabídku Oneplay SportDNES! | redakce | tisk | názory
Oneplay Sport vstupuje do nové sezony Tipsport extraligy s rozšířeným hokejovým programem. Jednou z hlavních novinek bude pravidelná show Krosček, která odstartuje ve středu 23. září ve 20.00 hodin na programu Oneplay Sport 2.
Moderátor Jan Homolka v ní bude se čtyřmi hosty glosovat aktuální hokejové dění a spojovat odborný pohled s nadhledem a zábavou. Vedle výrazných osobností z hokejového prostředí dostanou prostor také známé tváře ze showbyznysu.
Nový ročník Tipsport extraligy začíná již dnes předehrávkou Karlových Varů s Třincem. Zbývající utkání prvního kola jsou na programu o den později.
Show Krosček nebude stát pouze na výsledcích, statistikách nebo taktických rozborech. Nabídne otevřenou diskusi o aktuálních tématech, osobní příběhy i pohled na hokej z méně tradičních úhlů. V každém díle se u jednoho stolu potkají čtyři hosté z hokejového prostředí i showbyznysu. Mezi hosty historicky prvního dílu, který se bude vysílat ve středu 23. září od 20.00 na stanici Oneplay Sport 2, budou například Radek Duda, Zdeněk Blatný a Michal Trávníček.
Radek Duda patří k osvědčeným expertům Oneplay Sport. Zdeněk Blatný má za sebou českou extraligu i zámořský hokej včetně NHL. Michal Trávníček patří k výrazným osobnostem Litvínova, se kterým v roce 2015 získal extraligový titul.
Expertní tým rozšíří pět nových tváří
Další novinky si hokejová redakce Oneplay Sport připravila na pozicích expertů. Diváci se mohou těšit na osvědčené glosátory a k tomu i řadu nových tváří.
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Vašek Nedorost a Patrik Eliáš obsadili manažerské pozice úzce spjaté s Tipsport extraligou, takže jejich vytížení by momentálně nebylo korektní,“ vysvětluje Tomáš Zetek, šéf hokejové sekce. „
Zbylí členové našeho týmu expertů s námi budou pokračovat ve společné práci. Navíc přivítáme v našem středu další osobnosti nejvyšší soutěže.“
Už v jarním play off se na obrazovce představil Josef Straka, dalšími nováčky jsou Daniel Přibyl, Tomáš Rolinek či Michal Vondrka. Nejen témata týkající se brankářů pak obohatí svými názory také Jiří Trvaj.
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Jsme moc rádi, že se nám podařilo do našeho týmu získat ke zkušenému Romanu Málkovi další dva gólmany. Počítám totiž do této skupiny i Tomáše Rolinka, který se po ukončení aktivní kariéry hráče v poli významně věnuje nejen chytání ryb, ale také puků v amatérských a charitativních zápasech,“ dodává Tomáš Zetek.
Oneplay Sport nabídne více než 400 přímých přenosů z Tipsport extraligy. Fanouškům zůstávají k dispozici funkce platformy Oneplay. Multidimenze umožňuje sledovat více utkání současně, součástí služby jsou podrobné statistiky, možnost zpětného přehrání až sedm dnů i automaticky generované sestřihy a klíčové momenty jednotlivých zápasů.
Do sezony vstupuje Oneplay Sport z nového multifunkčního studia ve STAGES HOTEL Prague. Jeho dominantou je panoramatická LED stěna s téměř 16 miliony pixelů, technologické vybavení doplňují virtuální projekce a robotické kamery. Součástí prostoru je také hlediště až pro 80 diváků, které bude možné využít u vybraných hokejových přenosů.
Složení hokejové redakce Oneplay Sport pro sezonu 2026/2027
MODERÁTOŘI: Jan Homolka, Jan Velart, Tomáš Zetek
REPORTÉŘI: Jan Hrabal, Martina Kramerová, Radek Šilhan
KOMENTÁTOŘI: Libor Basík, Petr Hais, Jaroslav Keimar, Lukáš Losleben, Radek Macháček, Viktor Maudr, Dominik Mihailescu, Vojtěch Ošlejšek, Matyáš Smola, Martin Stebel, Adam Sušovský, Jan Štiegler, Jan Tajzler, Jan Velart, Matěj Vodička, Tomáš Zetek
STATISTICKÝ SERVIS: Jiří Vítek
TRADIČNÍ EXPERTI: Radek Duda, Miloslav Gureň, Erik Hrňa, Jakub Koreis, Roman Málek, Jiří Tlustý
NOVÉ TVÁŘE: Daniel Přibyl, Tomáš Rolinek, Josef Straka, Jiří Trvaj, Michal Vondrka
zdroj: Oneplay