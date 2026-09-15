Psychologický horor Pearl na Nova Cinema

Psychologický horor Pearl na Nova CinemaDNES! | redakce | tisk | názory
Nova Cinema uvede 21. září ve 22:00 psychologický horor Pearl. Mia Goth v něm ztvárňuje mladou ženu, která touží uniknout z osamělé rodinné farmy a stát se filmovou hvězdou. Za jejími nevinně působícími sny se ale postupně začíná odkrývat mnohem temnější stránka.
Příběh se odehrává v Texasu roku 1918, kdy doba poznamenaná první světovou válkou a španělskou chřipkou výrazně omezuje každodenní život. Pearl bydlí s rodiči na odlehlé farmě, stará se o ochrnutého otce a žije pod přísným dohledem své autoritativní matky Ruth. Její manžel Howard mezitím bojuje v Evropě a Pearl stále hůř snáší představu, že by měla na farmě strávit celý život.Únik nachází především ve filmech. Kdykoliv se jí podaří dostat do místního kina, okouzleně sleduje tanečnice na plátně a představuje si, že jednou bude stát na jejich místě. Z obyčejné touhy po jiném životě se ale postupně stává posedlost. Pearl je přesvědčená, že si zaslouží pozornost, slávu i obdiv a že jí v cestě stojí hlavně lidé, kteří ji odmítají pustit z domova.
Miu Goth, která ztvárnila Pearl, čekala během natáčení mimořádně náročná herecká práce. V jedné z nejsilnějších scén pronese před Mitsy několikaminutový monolog, během něhož se postupně přiznává ke svým pocitům, obavám i skutkům. Kamera téměř po celou dobu zabírá její tvář a herečka nemá možnost schovat se za střih nebo změnu prostředí.Pearl je součástí hororové trilogie režiséra Ti Westa. Dějově předchází filmu X, v němž Mia Goth ztvárnila mladou Maxine i zestárlou Pearl ukrytou pod silnou vrstvou protetických masek. Pearl se vrací o více než půl století zpět a ukazuje, jak se z dívky toužící po slávě stala žena, kterou diváci poznali v prvním filmu. Příběh později uzavřel snímek MaXXXine.
Film vznikl neobvyklým způsobem. Ti West dostal nápad na příběh mladé Pearl při přípravách hororu X na Novém Zélandu. Během povinné karantény začal společně s Miou Goth psát scénář a podařilo se mu přesvědčit producenty, aby po dokončení filmu X využili stejné lokace, kulisy i část štábu k natočení dalšího snímku. Film Pearl tak vznikal bezprostředně po filmu X, přestože se oba výrazně liší obrazovým stylem i atmosférou.
Přestože se děj odehrává v Texasu, natáčelo se na Novém Zélandu. Tvůrci znovu využili farmu postavenou pro film X, tentokrát ji ale proměnili v barevnější a zdánlivě idylické místo. Zachovali také známý bílý dům, červenou stodolu, kukuřičné pole nebo jezírko, v němž žije aligátor, kterému Pearl říká Theda.Režisér Ti West se při práci nesnažil natočit jen klasický horor založený na lekání a násilí. Pearl je zároveň příběhem o nenaplněných ambicích, pocitu promarněného života a nebezpečné potřebě být milována a obdivována. Divák od začátku ví, že hrdinka směřuje k tragédii. Napětí proto nevychází z otázky, zda se něco stane, ale z toho, kdy Pearl definitivně přestane své chování ovládat.
Zajímavosti o filmu:
• Pearl je dějovým předchůdcem hororu X a druhou částí trilogie, kterou uzavírá film MaXXXine.
• Mia Goth hrála Pearl už ve filmu X. Kvůli roli zestárlé ženy tehdy trávila dlouhé hodiny v maskérně.
• Mia Goth napsala scénář k filmu společně s režisérem Ti Westem. Byl to její první scenáristický počin.
• Nápad natočit Pearl vznikl během příprav filmu X na Novém Zélandu. Ti West a Mia Goth začali scénář psát v době povinné pandemické karantény.
• Film Pearl se natáčel bezprostředně po dokončení filmu X. Tvůrci využili stejné prostředí farmy, kulisy i značnou část štábu.
• Zatímco obraz filmu X napodobuje syrové horory ze sedmdesátých let, film Pearl se inspiroval barevnými hollywoodskými muzikály a melodramaty.
• Příběh se odehrává v roce 1918, na konci první světové války a během pandemie španělské chřipky. Postavy proto na veřejnosti nosí roušky a obávají se nákazy.
• Také závěrečný záběr zůstává dlouhou dobu na tváři Mii Goth. Herečka se v něm snaží udržet široký úsměv, zatímco jí po obličeji stékají slzy.
• Aligátor, kterého Pearl krmí a oslovuje jménem Theda, dostal jméno podle hvězdy němého filmu Thedy Baraové.
zdroj: Nova