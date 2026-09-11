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A1 Group obnovila kontrakt na kapacitu na 16E pro střední Evropu

DNES! | redakce | tisk | názory

A1 Group bude i nadále využívat vysílací kapacitu na satelitu Eutelsat na pozici 16°E pro poskytování služeb v Chorvatsku a v zemích střední a východní Evropy.

Společnost A1 Group prodloužila víceletou smlouvu na využívání více transpondérů na pozici 16°E se satelitním operátorem Eutelsat.

Obnovená kapacita umožní A1 Group nadále poskytovat provoz televizní DTH platformy A1 Croatia a poskytovat technické služby, včetně přenosu signálu, uplinku a kryptování pro řadu televizních vysílatelů po celé Evropě.

Na základě této dohody bude A1 Group nadále využívat několik transpondérů na orbitální pozici 16°E satelitního operátora Eutelsat k distribuci širokého portfolia prémiových televizních kanálů a služeb do domácností v Chorvatsku a celém regionu střední a východní Evropy.

Pokrytí satelitu Eutelsat na pozici 16°E umožňuje dodávat služby do více než 80 milionů domácností využívajících DTH, kabelové a IPTV/OTT služby. Na pozici 16°E je šířeno celkově přes 600 televizních stanic.

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