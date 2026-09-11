A1 Group obnovila kontrakt na kapacitu na 16E pro střední Evropu

A1 Group obnovila kontrakt na kapacitu na 16E pro střední EvropuDNES! | redakce | tisk | názory
A1 Group bude i nadále využívat vysílací kapacitu na satelitu Eutelsat na pozici 16°E pro poskytování služeb v Chorvatsku a v zemích střední a východní Evropy.
Společnost A1 Group prodloužila víceletou smlouvu na využívání více transpondérů na pozici 16°E se satelitním operátorem Eutelsat.
Obnovená kapacita umožní A1 Group nadále poskytovat provoz televizní DTH platformy A1 Croatia a poskytovat technické služby, včetně přenosu signálu, uplinku a kryptování pro řadu televizních vysílatelů po celé Evropě.
Na základě této dohody bude A1 Group nadále využívat několik transpondérů na orbitální pozici 16°E satelitního operátora Eutelsat k distribuci širokého portfolia prémiových televizních kanálů a služeb do domácností v Chorvatsku a celém regionu střední a východní Evropy.
Pokrytí satelitu Eutelsat na pozici 16°E umožňuje dodávat služby do více než 80 milionů domácností využívajících DTH, kabelové a IPTV/OTT služby. Na pozici 16°E je šířeno celkově přes 600 televizních stanic.