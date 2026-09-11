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Dalších 6 startů Ariane 6 pro Amazon Leo

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnosti Arianespace a Amazon Leo na Mezinárodním vesmírném summitu v Paříži oznámily uzavření dohody o šesti dalších startech nosiče Ariane 64, které zajistí pokračující vynášení satelitů konstelace Amazon Leo na nízkou oběžnou dráhu Země (LEO).

Tato nová objednávka zvyšuje celkový počet startů pro Amazon Leo zajišťovaných společností Arianespace z 18 na 24, přičemž mise jsou plánovány až do roku 2031 a budou probíhat z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně.

Tyto dodatečné starty, navazující na dohodu uzavřenou v roce 2022, představují další krok v partnerství mezi společnostmi Amazon a Arianespace.

V roce 2026 vynesla společnost Arianespace na oběžnou dráhu 100 satelitů Amazon Leo během tří misí nosiče Ariane 6, a to v časovém úseku kratším než pět měsíců. Více než 25 % dosud vynesených satelitů této konstelace odstartovalo z Evropy. Dne 17. června vynesla mise VA269/LE-03 úspěšně na oběžnou dráhu 36 satelitů Amazon Leo s využitím nových pomocných motorů P160C vyvinutých společností ArianeGroup. Ty zvyšují nosnost rakety Ariane 64 až o dvě tuny.

Šest dodatečných startů poskytuje společnosti Arianespace lepší dlouhodobý výhled a podporuje další rozjezd provozu nosiče Ariane 6. Ve spolupráci s evropskými partnery společnost Arianespace postupně zvyšuje své kapacity pro vynášení nákladů, aby uspokojila rostoucí poptávku ze strany svých zákazníků.

Tato dodatečná kapacita umožní společnosti Arianespace obsluhovat jak komerční trh, tak evropské institucionální mise, které jsou pro roli nosiče Ariane 6 klíčové. Zároveň posílí schopnost společnosti Arianespace podporovat významné evropské vesmírné programy a budoucí vynášení satelitních konstelací.

zdroj: Arianespace

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