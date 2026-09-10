Eutelsat objednal dalších 229 satelitů OneWeb

Eutelsat objednal dalších 229 satelitů OneWebDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost Eutelsat dnes na Mezinárodním vesmírném summitu v Paříži oznámila významný krok k zajištění a posílení kontinuity služeb své konstelace OneWeb.
Plánuje totiž pořídit dalších 229 satelitů OneWeb určených pro nízkou oběžnou dráhu (LEO) od společnosti Airbus Defence and Space.
Společnost Eutelsat podepsala se společností Airbus Defence and Space dokument „Authorisation to Proceed“ (ATP), který pokrývá počáteční průmyslové činnosti spojené s výrobou těchto 229 satelitů. Tyto satelity doplňují již dříve objednaných 440 kusů od Airbusu, čímž celkový počet nových satelitů OneWeb od tohoto výrobce dosáhne 669.
Vzhledem k tomu, že dodávka prvních satelitů z původní objednávky se očekává již v příštím čtvrtletí, umožní těchto dalších 229 satelitů společnosti Eutelsat průběžně obnovovat a rozšiřovat konstelaci OneWeb až do roku 2034. Tím bude zajištěna kontinuita služeb a zároveň zpřístupněna dodatečná kapacita i nové možnosti pro stávající i budoucí zákazníky.
Nové satelity budou vybaveny pokročilými digitálními kanálovými procesory (digital channelisers), které zlepší zpracování dat na palubě, efektivitu a flexibilitu systému, a nabídnou také možnost nést dodatečná užitečná zatížení (tzv. hosted payloads).
Pořízení těchto satelitů, představující investici v odhadované výši 1 miliardy eur, je plně v souladu s finančním rámcem společnosti Eutelsat a nemění její plán kapitálových výdajů do konce fiskálního roku 2029.
Tato investice představuje další krok v naplňování dlouhodobých ambicí společnosti Eutelsat v oblasti LEO. Eutelsat je jediným evropským provozovatelem plně funkční globální sítě LEO a dnes oznámené plány odrážejí jeho silnou důvěru v systém OneWeb, růstový potenciál trhu LEO i rostoucí význam satelitní konektivity ve světě.
Do budoucna bude společnost Eutelsat na této pozici stavět prostřednictvím projektu IRIS2, v jehož rámci povede návrh, zavádění a provoz segmentu na nízké oběžné dráze (LEO); zprovoznění komerční konstelace využívající pásmo Ku se očekává do poloviny roku 2032. Projekt IRIS2, navazující na úspěch systému OneWeb, zajistí společnosti Eutelsat přístup ke kapacitě více než dvojnásobně převyšující současné možnosti sítě OneWeb a zároveň přinese schopnosti nové generace.
Souběžný rozvoj sítě OneWeb a zavádění systému IRIS2 vytvářejí pro společnost Eutelsat silnou a vzájemně se doplňující strategii růstu v oblasti LEO: OneWeb zajišťuje globální konektivitu již dnes a bude se dále rozšiřovat v průběhu nadcházejícího desetiletí, zatímco IRIS2 přinese evropskou suverénní konektivitu nové generace.
zdroj: Eutelsat