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Global AKAR - společný projekt Eutelsatu a Skynopy

DNES! | redakce | tisk | názory

Partnerství kombinuje globální pozemní infrastrukturu společnosti Eutelsat s technologiemi pro softwarově řízenou orchestraci společnosti Skynopy, čímž vzniká rozsáhlá pozemní služba pro stahování dat ze satelitů na nízké oběžné dráze Země (LEO).

Během Mezinárodního summitu o vesmíru, který hostil prezident Francouzské republiky, oznámily společnosti Eutelsat a Skynopy uzavření partnerství a vznik projektu Global AKAR. Jde o strategickou spolupráci zaměřenou na vývoj jedné z největších pozemních infrastruktur řízených softwarem, která bude sloužit současným i budoucím satelitním službám, včetně pozorování Země, služeb na oběžné dráze, orbitálních datových center a různých telekomunikačních služeb.

Partnerství, které propojuje globální dosah společnosti Eutelsat se softwarovými technologiemi a obchodním úspěchem společnosti Skynopy, si klade za cíl využít stávající infrastrukturu k vytvoření odolné a škálovatelné sítě řízené softwarem. Tato síť bude schopna zajistit konektivitu s téměř nulovým zpožděním (v reálném čase) pro služby na nízké oběžné dráze (LEO). Společnost Skynopy vyvinula unikátní vlastní software pro orchestraci a technologii virtualizovaných modemů; ty umožňují využívat stávající pozemní antény a poskytují satelitním operátorům jednotné rozhraní pro přístup k nim. Od svého založení společnost provozuje 17 lokalit obsluhujících několik desítek satelitů. Toto partnerství posouvá službu na vyšší úroveň: umožní vybraným pozemním stanicím společnosti Eutelsat obsluhovat širší okruh satelitních operátorů a aplikací, a zároveň nadále podporovat vlastní sítě a zákazníky společnosti Eutelsat.

Ambicí projektu Global AKAR je využít globální síť pozemních stanic společnosti Eutelsat k vytvoření datové páteřní sítě pro konstelace určené k víceúčelovým misím (pozorování Země, orbitální datová centra, služby na oběžné dráze) v pásmech S, X a Ka. V rámci tohoto partnerství má být do konce roku 2029 na vybraných lokalitách zprovozněno více než 100 antén, což umožní poskytovat služby s velmi vysokou propustností a odezvou blížící se reálnému času pro rychle rostoucí trh služeb na nízké oběžné dráze Země (LEO). Služba je navržena tak, aby výrazně snížila latenci přenosu dat (na méně než 3 minuty oproti současnému standardu kolem jedné hodiny) a zároveň zajistila propustnost až 10 Gb/s prostřednictvím softwarově definované pozemní sítě (oproti současným 1-2 Gb/s).

Program navazuje na počáteční fázi, která již probíhá a je částečně podporována francouzskou vládou; v jejím rámci byla úspěšně prokázána technická proveditelnost konceptu pomocí systému tří antén určeného pro pozorování Země. Stejná infrastruktura má podporovat novou generaci služeb přímo na oběžné dráze, což satelitům umožní efektivnější přenos dat a využívání výpočetních kapacit ve vesmíru prostřednictvím bezpečného a vysoce výkonného spojení s velkou propustností.

Společnost Eutelsat do partnerství vkládá lokality ze své celosvětové sítě pozemních stanic, téměř padesátileté zkušenosti s provozem satelitů a osvědčené vztahy s institucionálními i komerčními zákazníky po celém světě. Společnost Skynopy přináší nový přístup k pozemnímu segmentu, který kombinuje technologie nativně využívající cloud, odborné znalosti v oblasti vysokofrekvenčních systémů pro pozorování Země a silnou obchodní pozici - tu v uplynulém roce prokázala poskytováním náročných služeb pozemních stanic významným hráčům, jako je Airbus Defence and Space, a řadě mezinárodních satelitních operátorů z odvětví NewSpace.

Společně propojují globální provozní kapacity se softwarovými inovacemi, čímž urychlují zavádění strategické infrastruktury pozemních bran (gateway) pro potřeby rychle se rozvíjející ekonomiky spojené s nízkou oběžnou dráhou. Zákazníci služby Global AKAR získají přístup k bezpečné, vysoce výkonné a celosvětově distribuované síti, aniž by museli budovat a provozovat vlastní pozemní systémy.

Služba Global AKAR je navržena na podporu komerčních satelitních konstelací tím, že snižuje latenci dat a zvyšuje flexibilitu sítě; díky bezpečné architektuře a rozhraním je zároveň vhodná i pro obranné a další citlivé aplikace. Pozemní segment, dlouho opomíjený pilíř kosmonautiky, se nyní stává jejím klíčovým prvkem - a projekt AKAR (což v malajštině znamená „kořen“) je odpovědí na tuto ambici.

zdroj: Eutelsat

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