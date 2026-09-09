OroraTech bude se satelity Eutelsatu detekovat lesní požáry

OroraTech bude se satelity Eutelsatu detekovat lesní požáryDNES! | redakce | tisk | názory
Německá společnost OroraTech si zajistila prostor na budoucích satelitech Eutelsat OneWeb (operujících na nízké oběžné dráze neboli LEO) pro umístění 48 termálních infračervených senzorů, s opcí na dalších 48 jednotek.
Toto partnerství, podporované francouzskou a německou vládou v rámci vzájemné vesmírné spolupráce a oznámené u příležitosti Mezinárodního vesmírného summitu v Paříži, propojuje satelitní kapacity společnosti Eutelsat s technologií termálního monitoringu z vesmíru od společnosti OroraTech. Cílem je posílit sledování lesních požárů z oběžné dráhy.
Nedávné lesní požáry ve Francii, Německu a dalších částech Evropy zdůraznily, jak důležité je odhalit požáry co nejdříve. To je obzvláště náročné v odlehlých oblastech, kde tradiční monitorovací systémy nemusí požáry zaznamenat. OroraTech detekuje a analyzuje tepelné anomálie z oběžné dráhy a převádí je na využitelné informace. To umožňuje dřívější detekci a pomáhá záchranným složkám pochopit, jak se budou požáry v čase vyvíjet.
Na základě dohody plánuje společnost OroraTech umístit svá termální infračervená zařízení na budoucí satelity Eutelsat OneWeb (LEO), což jí v nadcházejících letech umožní výrazně rozšířit síť pro termální monitoring. Tato rozšířená síť posílí schopnosti společnosti OroraTech v oblasti monitoringu požárů a zároveň podpoří další aplikace, včetně sledování kritické infrastruktury, monitoringu životního prostředí a bezpečnostních služeb.
Pro společnost Eutelsat toto partnerství představuje významný nový způsob využití budoucích satelitů LEO. Rozšiřuje využití její infrastruktury nad rámec pouhé konektivity a poukazuje na příležitost využít hostovaná zařízení jako další zdroj hodnoty generované budoucími satelity na nízké oběžné dráze.
Širokopásmové připojení společnosti Eutelsat již využívají záchranné složky zasahující u lesních požárů po celém světě, neboť zajišťuje nezbytnou komunikaci pro týmy operující přímo v terénu. Zavedení technologie OroraTech doplní tuto roli tím, že pomůže záchranným složkám identifikovat požáry dříve z vesmíru.