Flash radio a Color Ethno. Pod jakou licencí vysílají, zajímá RRTV

Flash radio a Color Ethno. Pod jakou licencí vysílají, zajímá RRTVDNES! | redakce | tisk | názory
Na společnost JOE Media, provozovatele digitálního rozhlasového multiplexu COLOR DAB+, se obrátil regulátor médií a to konkrétně RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání).
Regulátor RRTV ve svém monitoringu si povšiml, že ve výše uvedeném paketu se pod názvem "DAB Test HQ" šíří vysílání stanice Flash radio a pod názvem "COLOR_E test" je šířen program Color Ethno. Oba programy se nacházejí v regionální sítí COLOR DAB+ na kanále 6A. A regulátora zajímá na základě jakého právního titulu šíří tyto programy. Jinými slovy s jakými licencemi tyto stanice vysílají.
Rada stanovila provozovateli lhůtu k podání vysvětlení 15 dnů ode dne doručení této výzvy.
Zmíněné dvě stanice se vysílají v paketu COLOR DAB+ jen v Praze a okolí. V jiných regionech nejsou tyto stanice šířeny.