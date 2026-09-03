AMC Channel Hungary s prodlouženou satelitní licencí

AMC Channel Hungary s prodlouženou satelitní licencíDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost AMC Global Media Central Europe, s.r.o. může i nadále šířit svůj kanál AMC Channel Hungary prostřednictvím satelitu. Provozovateli byla prodloužena vysílací licence.
RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém jedenáctém zasedání konaného 1. září 2026 na základě požadavku provozovatele rozhodla o prodloužení platnosti satelitní licence AMC Channel Hungary o 12 let. Původní licence byla udělena 21. října 2014.
AMC Channel Hungary je filmový kanál zaměřený na klasickou i novější produkci.