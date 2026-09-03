Láska na prvý omyl - nový romantický seriál na TV Doma

Láska na prvý omyl - nový romantický seriál na TV DomaDNES! | redakce | tisk | názory
Televize Doma uvede v úterý 8. září 2026 nový turecký romantický seriál "Láska na prvý omyl". Diváci ho budou moci sledovat od pondělí do pátku vždy v 16:05 hodin.
Jedno nezdařené rande naslepo, záměna dvou mužů se stejným jménem a noc, která obrátí život naruby. Láska na prvý omyl přinese na obrazovky televize Doma romantiku, humor, rodinné intriky i řadu nečekaných situací. Úspěšný turecký romantický seriál s originálním názvem No: 309 si získal diváky nejen na domácím trhu, ale také v mnoha zemích světa.
Seriál Láska na prvý omyl si po premiéře v Turecku rychle našla své publikum a už během první sezóny patřila mezi úspěšné seriálové tituly. Její popularitu potvrdila vysoká sledovanost i několik ocenění a nominace, které získal samotný seriál i jeho hlavní představitelé.
Příběh Lale a Onura zaujal i diváky za hranicemi Turecka. Jeho kouzlo stojí na jednoduché, ale vděčné kombinaci - dvou lidech, kteří se setkají úplným omylem, svérázných rodinách, které jim neustále zasahují do života, a vztahu, který se vyvíjí úplně jinak, než si oba představovali.
zdroj: Markíza