Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 3. září 2026, svátek má Bronislav

Láska na prvý omyl - nový romantický seriál na TV Doma

DNES! | redakce | tisk | názory

Televize Doma uvede v úterý 8. září 2026 nový turecký romantický seriál "Láska na prvý omyl". Diváci ho budou moci sledovat od pondělí do pátku vždy v 16:05 hodin.

Jedno nezdařené rande naslepo, záměna dvou mužů se stejným jménem a noc, která obrátí život naruby. Láska na prvý omyl přinese na obrazovky televize Doma romantiku, humor, rodinné intriky i řadu nečekaných situací. Úspěšný turecký romantický seriál s originálním názvem No: 309 si získal diváky nejen na domácím trhu, ale také v mnoha zemích světa.

Láska na prvý omyl (foto: TV Markíza)
▲ Láska na prvý omyl (foto: TV Markíza)

Seriál Láska na prvý omyl si po premiéře v Turecku rychle našla své publikum a už během první sezóny patřila mezi úspěšné seriálové tituly. Její popularitu potvrdila vysoká sledovanost i několik ocenění a nominace, které získal samotný seriál i jeho hlavní představitelé.

Příběh Lale a Onura zaujal i diváky za hranicemi Turecka. Jeho kouzlo stojí na jednoduché, ale vděčné kombinaci - dvou lidech, kteří se setkají úplným omylem, svérázných rodinách, které jim neustále zasahují do života, a vztahu, který se vyvíjí úplně jinak, než si oba představovali.

zdroj: Markíza

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Sporty TV ukončila vysílání
Sporty TV ukončila vysílání
Kanál o mazlíčcích expanduje do Česka
Kanál o mazlíčcích expanduje do Česka
Nový multiplex testuje na satelitu Astra 4A
Nový multiplex testuje na satelitu Astra 4A
JOJ Family a CS Mystery mění pozemní multiplex
JOJ Family a CS Mystery mění pozemní multiplex
STVR představila novou grafiku
STVR představila novou grafiku
Sweet.tv: Změna v akční cenové nabídce
Sweet.tv: Změna v akční cenové nabídce
TraLaLa dozpívala a skončila
TraLaLa dozpívala a skončila
Na satelitu Astra 3C testuje nový paket ukrajinských stanic
Na satelitu Astra 3C testuje nový paket ukrajinských stanic
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027
Klínovec vysílá DAB mux RTI cz do dvou regionů
Klínovec vysílá DAB mux RTI cz do dvou regionů
TV Markíza uvede krimi-drama seriál Hriech
TV Markíza uvede krimi-drama seriál Hriech
Podzim na Primě: Návrat Polabí, třetí řada Zrádců a více kriminálek
Podzim na Primě: Návrat Polabí, třetí řada Zrádců a více kriminálek

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová X
21:00 Gejzír
21:30 Nejlepší trapasy
kanál CT2 20:00 Apokalypsa: 2. světová válka (1/6)
21:00 Hledání ztracených světů (2/6)
21:25 Král králů: Hon na Edwarda Jonese
kanál NOVA 20:20 Boží plán (2)
21:35 Jáma lvová II (1)
22:45 Kriminálka Las Vegas XI (1)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (83)
21:30 Ano, šéfe!
22:45 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Chlapci a chlapi (1)
21:30 7 pádů Honzy Dědka (1)
22:30 7 pádů Honzy Dědka
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:00 Cyranův poloostrov (3, 4)
22:00 Most IV (2)
kanál JEDNOTKA 20:30 Ordinácia v Eifeli II
22:00 Komisár Montalbano
23:57 Vraždy v jaskyniach Régulus
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Prvý film
22:25 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XV. (2)
21:55 Kukučka (56)
22:55 Kukučka (57)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (5)
21:30 30 případů majora Zemana (6)
22:55 Bad Cop: Zlý polda (5)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook