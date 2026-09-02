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NTV Plus spustila nový paket pro Sibiř

DNES! | redakce | tisk | názory

Pro oblast Sibiře provozuje operátor ruské satelitní a internetové televize NTV Plus novou službu s názvem "Sibir plus". Programová nabídka je šířena přes domácí (ruský) komunikační satelit Express AT2, který se nachází na pozici 56°E.

NTV Plus dříve poskytovala satelitní televizi NTV Plus Vostok na družici Express AT1 na 56°E. Služba zde byla nabízena do března letošního roku. Tedy do doby, než došlo k havárii zmíněného satelitu. O měsíc později byl z původní pozice 140°E na pozici 56°E přesunut satelit Express AT2, s cílem zajistit zákazníkům alespoň základní služby. Náhradní satelit má poloviční kapacitu (jen 16 transpondérů).

Kapacitu na přesunutém satelitu Express AT2 využily platformy Trikolor TV a Russkij Mir. O dalším využití kapacity se vedlo jednání s provozovateli DTH platforem. Distribuci si zde poprvé vyzkoušela služba Telekarta, která po několika dnech provozu své testy ukončila.

NTV Plus se po havárii satelitu Express AT1 obrátil na konkurenční Gazprom a tedy na vysílání přes družici Jamal 402, která je na blízké pozici 55°E. Problémem je, že satelit je na konci své očekávané životnosti a driftuje. Není schopen provozu na stabilní orbitální pozici. Vedle toho se na 55°E používají lineární polarizace, zatímco Expressy mají kruhové.

Nový balíček NTV Plus "Siberia Plus" nabízí operátor od 1. září 2026. Zájemcům nabízí celkem 138 televizních a rozhlasových programů sestavených speciálně pro sibiřské publikum. Provozovatel při tvorbě balíčku zohlednil mimo jiné regionální televizní sledovanost a zahrnul pouze populární federální, filmové, sportovní, dětské, vzdělávací a zábavní kanály. Všechny stanice jsou z kapacitních důvodů poskytovány pouze v SD rozlišení.

Pro potřeby NTV Plus na pozici 56°E byl zaktivován v pořadí pátý transpondér - frekvence 12,322 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK. Po této aktivaci je již v provozu všech 16 dostupných transpondérů a Express AT2 je plně obsazený.

Siberia Plus nabízí kombinaci satelitní a internetové televize v jednom předplatném. Vedle sledování televizních programů přes satelit mohou předplatitelé současně sledovat online televizi na dvou dalších zařízení bez dalších nákladů - například na chytré televizi a počítači nebo na notebooku a smart phone.

Balíček Siberia Plus nabízí provozovatel za 349 rublů měsíčně. Při roční platbě poskytuje 25% slevu: 3150 rublů místo 4188 rublů.

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