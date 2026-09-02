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Seriál Znovu mladá brzy na HBO a HBO Max

DNES! | redakce | tisk | názory

Seriál z produkce HBO ZNOVU MLADÁ (YOUTH), jehož autorkou, scenáristkou a představitelkou hlavní role je Sharon Horgan, bude mít premiéru v pondělí 21. září. První dva díly budou uvedeny na HBO a na streamovací platformě HBO Max.

Nové epizody osmidílné série budou následně vycházet každý týden v neděli, přičemž finálová epizoda bude uvedena 1. listopadu.

Seriál ZNOVU MLADÁ sleduje padesátiletou rozvedenou ženu, která hledá lásku i sexuální naplnění, zatímco se stará o své stárnoucí rodiče a zároveň vychovává syna, který by měl už dávno stát na vlastních nohou.

Obsazení
• Sharon Horgan jako Alex
• Rupert Friend jako Patrick
• Sharlene Whyte jako Sam
• Aran Murphy jako Ruari
• Robbie Gee jako Frank

Seriál ZNOVU MLADÁ (YOUTH) produkuje společnost Merman, která stojí také za tituly Amandaland, Bad Sisters a Vladimir.
Sharon Horgan v seriálu nejen hraje hlavní roli, ale je také jeho scenáristkou a producentkou.

Dalšími producenty jsou Faye Dorn za společnost Merman, Jim Kleverweis, Dawn Shadforth, která se zároveň ujala režie seriálu.

zdroj: WBD

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