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Bistro Nový den je zpět na CNN Prima News

DNES! | redakce | tisk | názory

12. září se na CNN Prima News představí nové podzimní díly Bistra Nový den s kuchařem Filipem Sajlerem. Ten bude opět každou sobotu ráno připravovat recepty našich babiček i moderní kuchyni bez náhražek, rychle a z poctivých surovin. Ideální inspirace na víkendové vaření hned ráno v 8.35 hodin v ranní relaci Nový den.

Hned první díl se zaměří na tradiční jídla, jako jsou vepřové s mrkví nebo plněné papriky. Diváci se třeba dozví, že brambory nebo tortellini není nutné vždy vařit ve vodě, a tomatová polévka se dá využít i jako hotová omáčka. Kuchař Filip Sajler pak také poradí, jak zužitkovat zbytky nedělního pečeného kuřete, a sdělí i to, proč se nebát omáček s nezvyklými názvy jako beurre blanc a jus. 

Bistro Nový den (foto: FTV Prima)
▲ Bistro Nový den (foto: FTV Prima)

Nově se diváci mohu těšit na kuchařské triky Filipa Sajlera, třeba jak pracovat s různými druhy kyselosti, s umami, jak zahustit omáčku, co s kůrkou od parmazánu nebo proč se rýže před vařením opéká nasucho. K nim se budou vztahovat i soutěžní otázky. 

Šéfkuchaře Filipa Sajlera mohou diváci znát z pořadu Kluci v akci na České televizi, kde po boku Ondřeje Slaniny vařil od roku 2005 až do roku 2021. Za svou kariéru vařil pro Madonnu, Davida Bowie nebo Tigera Woodse a sbíral ocenění na prestižních kuchařských soutěžích po celém světě. Podniká už od roku 2004, postupně založil restauraci, cateringovou firmu i firemní kantýny. Chef Tech Center, kde se vaří vývary Cibule Bistro i hotová jídla Eat Smart, začalo vznikat se začátkem pandemie. 

První premiérový díl TV Prima odvysílá 12. září v 8:35 hodin v pořadu Nový den. Následně bude k dispozici na všech platformách TV Prima ke zpětnému zhlédnutí. 

zdroj: FTV Prima

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