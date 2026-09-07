Řecko: Sportovní a filmové kanály pod novou značkou Magenta

Řecko: Sportovní a filmové kanály pod novou značkou MagentaDNES! | redakce | tisk | názory
Sportovní a filmové kanály Cosmote se dnes divákům v Řecku představily pod novou značkou Magenta. Přejmenování programů souvisí se sjednocením obchodní značky pod globální brand Telekom.
Řecký telekomunikační operátor Cosmote a provozovatel satelitní televize Cosmote TV je většinově vlastněn německou skupinou Deutsche Telekom. Společnost se rozhodla postupně přejít na globální značku Telekom.
V letech 2024 až 2025 proto vstupovala pod duální značkou Cosmote Telekom a 7. září 2026 byl proces přechodu na značku Telekom dokončen. Z názvu společnosti tak zmizelo jméno "Cosmote".
Vedle přejmenování samotné společnosti se dočkaly nových názvů také prémiové sportovní kanály Cosmote Sport 1 až 9 a Cosmote Sport Highlights, které dnes diváci najdou pod názvy Magenta Sport 1 až 9, respektive Magenta Sport Highlights. Obdobně filmové programy Cosmote Cinema 1 až 3 se nově jmenují Magenta Cinema 1 až 3, seriálové programy Cosmote Series 1 a 2 mají nové názvy Magenta Series 1 a 2 a dokumentární program Cosmote History nyní najde abonent pod názvem Magenta History.
Všechny programy Magenta jsou součástí i řecké DTH platformy Magenta TV na satelitu Eutelsat 9B (9°E). Sportovní kanály jsou obsaženy také v konkurenční službě Nova Hellas na družici Eutelsat Hot Bird 13F (13°E).