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Češi milují v TV dabing, originální verzi si pustí méně než třetina diváků

DNES! | redakce | tisk | názory

Češi u filmů a seriálů nedají dopustit na dabing. Přestože streamování umožňuje sledovat zahraniční tvorbu v původní verzi, případně s českými titulky, 71 % tuzemských diváků preferuje v televizi a ve streamu dabing.

Pouhých 29 % dotázaných pravidelně sleduje televizní a filmovou tvorbu v původním znění. Vyplývá to z průzkumu mediální společnosti AXOCOM.

Pokud bychom se podívali podrobněji na ty, co sledují původní verzi. Tak 83 % z nich si k ní přidá české titulky. Jen zbývajících 17 % sleduje pořady v originálním znění zcela bez titulků, případně s cizojazyčnými titulkami.

Při výběru titulků nebo naopak dabingu rozhoduje především komfort. Například při sledování pořadů v televizi je pro diváky obecně příjemnější využívat dabing. Večer po práci nechtějí přemýšlet a chtějí se jen bavit,“ komentuje výsledky ředitelka společnosti AXOCOM Erika Luzsicza.

Její slova potvrzuje i fakt, že s přesunem pozornosti na malé obrazovky roste i počet uživatelů, kteří volí při sledování titulky. Alespoň jednou za čas si titulky na mobilním zařízení pustí 65 % diváků, tedy zejména ti, kteří sledují pořady mimo domov. Což znamená nejčastěji v MHD nebo v kanceláři a podobně.

Výběr mezi titulky a dabingem rozhoduje také fakt, jaký typ pořadu, nebo kdo televizi sleduje. Pokud dochází ke konzumaci médií ve větším počtu lidí, nejčastější volbou je dabing. “Asi nepřekvapí, že rodinné, případně dětské pořady jsou vyhledávány s dabingem. Jen malá část uživatelů, tedy zhruba 4 % preferuje titulky pro děti z edukativních důvodů,“ doplňuje Luzsicza s tím, že některé vybrané pořady pro nejmenší děti pouští rodiče svým dětem například z Youtube a tedy bez ohledu možnosti výběru titulků či dabingu.

zdroj: Axocom

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