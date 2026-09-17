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Čtvrtek, 17. září 2026, svátek má Naděžda

RRTV zastavila a znovu zahájila řízení s TV Barrandov o odnětí licencí

DNES! | Tisk | komentáře

Menší kanály televizní skupiny Barrandov, jmenovitě Barrandov Kino a Barrandov Krimi, mohou stále vysílat. Regulátor zastavil správní řízení a současně spustil řízení o odebrání licencí nové.

K zajímavé situaci došlo v případě správního řízení o odebrání vysílacích licencí menších stanic z televizní skupiny Barrandov - Barrandov Krimi a Barrandov Kino. Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém dvanáctém zasedání konaného dne 15.9.2026 rozhodla o zastavení správního řízení o odejmutí licencí programů Barrandov Krimi a Barrandov Kino pro pozemní a satelitní vysílání a to na základě § 66 zákona č. 500/2004 Sb. Regulátor neuvedl z jakého konkrétního důvodu bylo správní řízení zastaveno.


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▲ Obr č. 1 - Logo TV Barrandov (foto: Barrandov Group)
Nicméně na stejném zasedání regulátor zahájil správní řízení nové a to podle § 63 odst. 2 písmene c) zákona číslo 231/2001 s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s. ve věci odejmutí celkem čtyř licencí k provozování televizních programů Barrandov Kino a Barrandov Krimi prostřednictvím satelitu a pozemních vysílačů. Důvodem k zahájení správního řízení je prohlášení konkursu na majetek provozovatele stanic.

Správní řízení se týká výhradně dvou výše uvedených stanic. Hlavní stanice TV Barrandov se řízení o odnětí licencí netýká, neboť tu provozuje společnost S-24 akvizice II, s.r.o., jejímž společníkem je S-24 akvizice V Jana Čermáka.

Mezitím se objevil zájemce o převzetí televizní skupiny Barrandov - tedy všech tří stanic (TV Barrandov, Barrandov Kino a Barrandov Krimi). O licence pro pozemní a satelitní vysílání požádala společnost Broadcasting Services a.s., kterou vlastí Broadcasting Holding a.s. a tu CRA Services s.r.o. a ta je vlastněna společností České Radiokomunikace a.s. - tedy firmou, která poskytuje všem třem programům Barrandovu kapacitu v pozemním DVB-T2 multiplexu 23.



RRTV se zatím požadavkem Broadcasting Services a.s. o terestrické a satelitní licence pro stanice skupiny Barrandov nezabývala. Bude to ale mít na programu některého z příštích zasedání.

Skupina Barrandov se potýká jak s poklesem sledovanosti, tak i příjmů z reklamy a samotná společnost Barrandov Televizní Studio se dostala do konkursu. Podle původního plánu měl zůstat v provozu alespoň jeden program (TV Barrandov) a majitel hledal kupce na trhu, který by televizi převzal.

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