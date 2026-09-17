Slovak Telekom s novým transpondérem

Slovak Telekom s novým transpondéremDNES! | Tisk | komentáře
Vybrané televizní programy společnosti Slovak Telekom pro zákazníky Magio Sat / DIGI SK, Telly, MAGENTA TV Sat a freeSAT se přesouvají na novou kapacitu satelitu Thor. Některé diváky tak čeká přeladění svých přijímačů.
V rámci optimalizace satelitní kapacity na pozici 0,8°W byla společnosti Slovak Telekom (ST) přidělena nová kapacita na kmitočtu 12,303 GHz ze satelitu Thor 6. Na nové frekvenci se vysílají identické programy jako na kmitočtu 11,747 GHz - celkem 16 televizních stanic. Předpokládá se, že paralelní vysílání bude dostupné po omezenou dobu a poté bude distribuce na starých parametrech ukončena.
nové technické parametry:
satelit: Thor (0,8°W)
frekvence: 12,303 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Nova Sport 5 HD CZ.
service ID: 7011
video PID: 1102 (MPEG-4/HD)
audio PID: 1103 (MPEG, česky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Disney Junior.
service ID: 7012
video PID: 1202 (MPEG-4/SD)
audio PID: 1203 (MPEG, anglicky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Cinemax HD.
service ID: 7013
video PID: 1302 (MPEG-4/HD)
audio PID: 1303 (MPEG, česky), 1304 (MPEG, anglicky), 1305 (MPEG, maďarsky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Cinemax 2 HD.
service ID: 7014
video PID: 1402 (MPEG-4/HD)
audio PID: 1403 (MPEG, česky), 1404 (MPEG, anglicky), 1305 (MPEG, maďarsky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Film Europe.
service ID: 7017
video PID: 1702 (MPEG-4/SD)
audio PID: 1703 (MPEG, původní)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Crime and Investigation.
service ID: 7018
video PID: 1802 (MPEG-4/SD)
audio PID: 1803 (MPEG, česky), 1804 (MPEG, anglicky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
TA3 HD.
service ID: 7019
video PID: 1902 (MPEG-4/HD)
audio PID: 1903 (MPEG, slovensky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Viasat History HD.
service ID: 7020
video PID: 2002 (MPEG-4/HD)
audio PID: 2003 (MPEG, česky), 2004 (MPEG, anglicky), 2005 (MPEG, maďarsky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Spektrum HD.
service ID: 7021
video PID: 2102 (MPEG-4/HD)
audio PID: 2103 (MPEG, česky), 2104 (MPEG, maďarsky), 2105 (MPEG, původní)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Nova Action HD.
service ID: 7022
video PID: 2202 (MPEG-4/HD)
audio PID: 2203 (MPEG, česky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886, 1815) + Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02)
Nova Krimi HD.
service ID: 7023
video PID: 2302 (MPEG-4/HD)
audio PID: 2303 (MPEG, česky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886, 1815) + Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02)
Nova Fun HD.
service ID: 7024
video PID: 2402 (MPEG-4/HD)
audio PID: 2403 (MPEG, česky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886, 1815) + Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02)
MEN.TV.
service ID: 7025
video PID: 2502 (MPEG-4/SD)
audio PID: 2503 (MPEG, anglicky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Dusk TV.
service ID: 7026
video PID: 2602 (MPEG-4/SD)
audio PID: 2603 (MPEG, anglicky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Prima LOVE SK.
service ID: 7027
video PID: 2702 (MPEG-4/SD)
audio PID: 2703 (MPEG, česky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
RTVS Šport HD.
service ID: 7028
video PID: 2802 (MPEG-4/HD)
audio PID: 2803 (MPEG, slovensky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886, 1815) + Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02)
Připomeňme, že ST před týdnem zahájila novou distribuci filmových stanic AMC HD SK, Film+ SK, FILMBOX+ emotion HD a dokumentárního programu Spektrum HD SK z nových frekvencí. V tomto případě se jedná o náhradní distribuci za původní na satelitu Intelsat 10-02.
redakce
V rámci optimalizace satelitní kapacity na pozici 0,8°W byla společnosti Slovak Telekom (ST) přidělena nová kapacita na kmitočtu 12,303 GHz ze satelitu Thor 6. Na nové frekvenci se vysílají identické programy jako na kmitočtu 11,747 GHz - celkem 16 televizních stanic. Předpokládá se, že paralelní vysílání bude dostupné po omezenou dobu a poté bude distribuce na starých parametrech ukončena.
nové technické parametry:
satelit: Thor (0,8°W)
frekvence: 12,303 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Nova Sport 5 HD CZ.
service ID: 7011
video PID: 1102 (MPEG-4/HD)
audio PID: 1103 (MPEG, česky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Disney Junior.
service ID: 7012
video PID: 1202 (MPEG-4/SD)
audio PID: 1203 (MPEG, anglicky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Cinemax HD.
service ID: 7013
video PID: 1302 (MPEG-4/HD)
audio PID: 1303 (MPEG, česky), 1304 (MPEG, anglicky), 1305 (MPEG, maďarsky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Cinemax 2 HD.
service ID: 7014
video PID: 1402 (MPEG-4/HD)
audio PID: 1403 (MPEG, česky), 1404 (MPEG, anglicky), 1305 (MPEG, maďarsky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Film Europe.
service ID: 7017
video PID: 1702 (MPEG-4/SD)
audio PID: 1703 (MPEG, původní)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Crime and Investigation.
service ID: 7018
video PID: 1802 (MPEG-4/SD)
audio PID: 1803 (MPEG, česky), 1804 (MPEG, anglicky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
TA3 HD.
service ID: 7019
video PID: 1902 (MPEG-4/HD)
audio PID: 1903 (MPEG, slovensky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Viasat History HD.
service ID: 7020
video PID: 2002 (MPEG-4/HD)
audio PID: 2003 (MPEG, česky), 2004 (MPEG, anglicky), 2005 (MPEG, maďarsky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Spektrum HD.
service ID: 7021
video PID: 2102 (MPEG-4/HD)
audio PID: 2103 (MPEG, česky), 2104 (MPEG, maďarsky), 2105 (MPEG, původní)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Nova Action HD.
service ID: 7022
video PID: 2202 (MPEG-4/HD)
audio PID: 2203 (MPEG, česky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886, 1815) + Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02)
Nova Krimi HD.
service ID: 7023
video PID: 2302 (MPEG-4/HD)
audio PID: 2303 (MPEG, česky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886, 1815) + Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02)
Nova Fun HD.
service ID: 7024
video PID: 2402 (MPEG-4/HD)
audio PID: 2403 (MPEG, česky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886, 1815) + Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02)
MEN.TV.
service ID: 7025
video PID: 2502 (MPEG-4/SD)
audio PID: 2503 (MPEG, anglicky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Dusk TV.
service ID: 7026
video PID: 2602 (MPEG-4/SD)
audio PID: 2603 (MPEG, anglicky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
Prima LOVE SK.
service ID: 7027
video PID: 2702 (MPEG-4/SD)
audio PID: 2703 (MPEG, česky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
RTVS Šport HD.
service ID: 7028
video PID: 2802 (MPEG-4/HD)
audio PID: 2803 (MPEG, slovensky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 1882, 1886, 1815) + Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02)
Připomeňme, že ST před týdnem zahájila novou distribuci filmových stanic AMC HD SK, Film+ SK, FILMBOX+ emotion HD a dokumentárního programu Spektrum HD SK z nových frekvencí. V tomto případě se jedná o náhradní distribuci za původní na satelitu Intelsat 10-02.
redakce