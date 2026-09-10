Slovak Telekom spustil tři filmové kanály z nové kapacity

Slovak Telekom spustil tři filmové kanály z nové kapacityDNES! | Tisk | komentáře
Telekomunikační operátor Slovak Telekom (ST) zahájil distribuci tří filmových stanic a jednoho dokumentárního programu z nové kapacity satelitu Thor. Nová frekvence se dotkne i zákazníků freeSATu.
Kanály AMC HD (SK), Film+ (SK), FILMBOX+ emotion HD a Spektrum HD (SK) jsou šířeny z nových multiplexů společnosti Slovak Telekom. Zajímavostí je, že se jedná o programy, které byly doposud poskytovány ze staršího satelitu Intelsat 10-02 (1°W). To se ale nyní změní.
ST zahájila distribuci všech čtyř uvedených programů z frekvencí 12,245 GHz, respektive 12,380 GHz ze satelitu Thor 7, respektive Thor 6. Stanice jsou k dispozici z nových parametrů klientům Magio Sat/DIGI SK, MAGENTA TV SAT (pouze FILMBOX+ emotion HD) a freeSAT (SK feedy jsou dostupné jen zákazníkům na Slovensku).
Set top boxy operátorů obvykle si nainstalují nejaktuálnější kanálovou mapu. Ostatní abonenti s vlastními přijímači si musí programy naladit ručně a to zadáním níže uvedených parametrů.
satelit: Thor 7 (0,8°W)
frekvence: 12,245 GHz
polarizace: horizontální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
AMC HD (Slovakia).
service ID: 4030
video PID: 3002 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 3003 (MPEG, česky), 3004 (MPEG, původní)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 1815, 1882, 1886)
Film+ (Slovakia).
service ID: 4031
video PID: 3102 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 3103 (MPEG, česky), 3104 (MPEG, původní)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 1815, 1882, 1886)
Spektrum HD (Slovakia).
service ID: 4032
video PID: 3202 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 3203 (MPEG, česky), 3204 (MPEG, maďarsky), 3205 (MPEG, původní)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 1815, 1882, 1886)
satelit: Thor 6 (0,8°W)
frekvence: 12,380 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
FILMBOX+ emotion HD.
service ID: 6026
video PID: 2602 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 2603 (AC3, česky)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 1815, 1882, 1886)
redakce
Kanály AMC HD (SK), Film+ (SK), FILMBOX+ emotion HD a Spektrum HD (SK) jsou šířeny z nových multiplexů společnosti Slovak Telekom. Zajímavostí je, že se jedná o programy, které byly doposud poskytovány ze staršího satelitu Intelsat 10-02 (1°W). To se ale nyní změní.
ST zahájila distribuci všech čtyř uvedených programů z frekvencí 12,245 GHz, respektive 12,380 GHz ze satelitu Thor 7, respektive Thor 6. Stanice jsou k dispozici z nových parametrů klientům Magio Sat/DIGI SK, MAGENTA TV SAT (pouze FILMBOX+ emotion HD) a freeSAT (SK feedy jsou dostupné jen zákazníkům na Slovensku).
Set top boxy operátorů obvykle si nainstalují nejaktuálnější kanálovou mapu. Ostatní abonenti s vlastními přijímači si musí programy naladit ručně a to zadáním níže uvedených parametrů.
technické parametry:
satelit: Thor 7 (0,8°W)
frekvence: 12,245 GHz
polarizace: horizontální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
AMC HD (Slovakia).
service ID: 4030
video PID: 3002 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 3003 (MPEG, česky), 3004 (MPEG, původní)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 1815, 1882, 1886)
Film+ (Slovakia).
service ID: 4031
video PID: 3102 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 3103 (MPEG, česky), 3104 (MPEG, původní)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 1815, 1882, 1886)
Spektrum HD (Slovakia).
service ID: 4032
video PID: 3202 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 3203 (MPEG, česky), 3204 (MPEG, maďarsky), 3205 (MPEG, původní)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 1815, 1882, 1886)
technické parametry:
satelit: Thor 6 (0,8°W)
frekvence: 12,380 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
FILMBOX+ emotion HD.
service ID: 6026
video PID: 2602 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 2603 (AC3, česky)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 1815, 1882, 1886)
redakce