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Čtvrtek, 17. září 2026, svátek má Naděžda

T2-MI platforma VIDI TV výrazně zredukovala nabídku

DNES! | redakce | tisk | názory

Distribuční televizní platforma VIDI TV (operátor Dasto Semtel), která je šířena na satelitu Eutelsat 16D (předtím na Eutelsat 16A) na orbitální pozici 16°E, prošla výraznou proměnou. Řada programů zde skončila.

Služba VIDI TV ukončila distribuci stanic Herceg TV, HIT TV, K3, NTV Arena, Pro TV, RTV BPK, RTV TK, RTV USK, RTVIS a TV SA.

V rámci platformy se aktuálně vysílá už jen těchto 7 programů: O Kanal HD, ATV HD, Nova BiH HD, BN TV HD, O Music, OBN a N1. Všechny jsou šířeny volně ( FTA).

Paket programů je šířen pro potřeby další distribuce na území Bosny a Hercegoviny. Vysílání není určeno pro individuální příjmem. Nicméně volné vysílání a dostupná přijímací technika s podporou režimu T2-MI umožňuje toto vysílání přijímat i všem satelitním divákům, kteří mají nasměrovanou parabolu na orbitální pozici 16°E.

technické parametry - VIDI TV (Dasto Semtel):

• Eutelsat 16D (16°E), freq. 11,402 GHz, pol. V, SR 17500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, T2-MI, PLP 0, FTA

zdroj: satelitv.net

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