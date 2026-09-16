Bílé Karpaty dvanáctkrát, pokaždé jinak na ČT2

Bílé Karpaty dvanáctkrát, pokaždé jinak na ČT2DNES! | redakce | tisk | názory
Pohled na jedinečné soužití člověka a přírody na hranici České republiky a Slovenska přinese nový cyklus České televize Přírodní divy Bílých Karpat. Diváci ČT2 ho mohou sledovat od 24. září 2026 vždy ve čtvrtek ve 21:25. Režie Pavel Jurda.
Dvanácti díly se prolíná mimořádně pestrá příroda Bílých Karpat s životy lidí, kteří ji po generace utvářejí. Každá epizoda sleduje konkrétní rostlinu či živočicha v jeho přirozeném prostředí a paralelně rozvíjí lidský příběh, který odhaluje křehké ekologické vazby a souvislosti. Vizuálně silný seriál ukazuje krajinu bez hranic jako živý organismus, jehož rozmanitost je výsledkem citlivého spojení člověka a přírody.
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V krajině Bílých Karpat často nelze přesně říct, kde končí příroda a začíná člověk - louky, sady a pastviny zde vznikaly po staletí ze společného soužití,“ zamýšlí se režisér Pavel Jurda a doplňuje: „
Pestrost tohoto území zachycujeme v každém dílu z jiného úhlu. Jednou se díváme očima kluků od řeky, kteří v ní objevují dobrodružný svět, jindy sledujeme ochranáře na Valašsku, jejichž společenství vyrostlo z trampingu, ženu pracující s koňmi v lese nebo jedinečnou tradici nedašovských čertů. Příroda se tu propisuje do práce, písní, zvyků i folkloru. Nechtěli jsme vytvořit televizní herbář ani zoologickou kartotéku. Mnohem víc nás zajímalo, kdo s kým v krajině žije, kdo koho potřebuje a kdo koho občas i sežere.“
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Náš cyklus vznikl ve spolupráci se slovenskými tvůrci jako projekt financovaný programem EU Interreg, který podporuje spolupráci mezi regiony napříč různými státy. Bílé Karpaty jsou utajeným přírodním klenotem obou zemí. Cyklus ukazuje nejen fantastickou rozmanitost rostlin i živočichů v lesích, na loukách a ve vodách tohoto pohoří, ale i životy a práci místních lidí. Jedinečnost Bílých Karpat je totiž výsledkem souladu mezi citlivým hospodařením člověka a divokostí přírody,“ říká kreativní producent ČT Dušan Mulíček.
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Bílé Karpaty jsou unikátním kouskem světa, kde hranice mezi přírodním a civilizovaným světem neexistuje. Vše se tady děje v harmonické interakci, bez které by tato křehká rovnováha neexistovala. Na první pohled neviditelné pouto člověka a přírody vytváří neopakovatelný genius loci. Můžete sem přijít v kterémkoliv ročním období a vždy budete fascinováni nádherou přírody, její rozmanitostí a kulturními zvyky místních lidí. Lásku ke krajině tu cítíte všude,“ dodává dramaturg STVR Róbert Valovič.
Tvůrci zdůrazňují, že chtěli vytvořit dokument současně poznávací i poetický, věcně přesný, a přitom silně obrazový. „
Věřím, že se nám podařilo zprostředkovat setkání s tím, co by divák sám v krajině jen obtížně hledal, například s užovkou stromovou, vlkem, rysem nebo kočkou divokou - skrytým duchem lesa, o jehož přítomnosti bychom bez fotopastí možná ani nevěděli. Zároveň seznamujeme s lidmi, kteří ukazují, jak se dá v této krajině žít, pracovat, rozumět jí a mít ji rád,“ zdůrazňuje režisér Pavel Jurda.
Cyklus otevře díl o jedinečných orchidejových loukách a jejich vzácných květech. „
V dalších pokračováních se vydáme například po stopách šelem, nahlédneme do mravenčích království ukrytých ve starých stromech nebo na jalovcové stráně, kde vedle pasoucího se skotu hledají potravu i divoká zvířata,“ láká ke sledování dramaturgyně ČT Monika Forethová.
Pořad vzniká v rámci projektu Bílé Karpaty - příroda, krajina a kultura česko-slovenského pomezí ve spolupráci se Slovenskou televizí a rozhlasem, Agenturou ochrany přírody a krajiny, Správou CHKO Bílé Karpaty a Štátnou ochranou prírody, CHKO Biele Karpaty. Projekt si klade za cíl zvýšit povědomí široké veřejnosti o vzájemném propojování kultury a přírody pozoruhodného regionu Bílých Karpat. Evropská unie podpořila tento projekt prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje částkou 1 006 070,05 euro.
zdroj: ČT