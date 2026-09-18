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Česká televize bude propouštět

DNES! | redakce | tisk | názory

Výrazné škrty chystá veřejnoprávní Česká televize (ČT). Do roku 2030 propustí kolem 12 procent zaměstnanců, což znamená, že při stávajícím počtu 2900 zaměstnanců ČT přijde o práci kolem 350 lidí.

O svém záměru informoval Radu České televize na středečním zasedání generální ředitel Hynek Chudárek.

ČT redukuje své náklady na více směrech - ať už ve výrobě pořadů, nákupu vysílacích práv, tak nyní i v personální oblasti a to v době, kdy financování veřejnoprávních médií není jisté a jasné. Stávající česká vláda hodlá zrušit televizní a rozhlasové poplatky (známé jako koncesionářské poplatky) a jejich provoz financovat skrze státní rozpočet, který se již nyní dostává do obřích rozpočtových schodků. A příspěvky veřejnoprávním médiím mají dál zatěžovat státní rozpočet.

Veřejnoprávní média mají dostávat ze státního rozpočtu částku podobnou, kterou měly před zvýšením poplatků. A to je další rána pro tato média, která budou mít méně prostředků pro poskytování veřejnoprávních služeb svým poplatníkům.

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