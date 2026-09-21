Hororový měsíc na Nova Cinema

Hororový měsíc na Nova CinemaDNES! | redakce | tisk | názory
Stanice Nova Cinema se v říjnu promění v halloweenskou zónu plnou hororů a strašidelné zábavy pro děti i dospělé. Poslední týden v říjnu program vyvrcholí výběrem filmů toho nejstrašidelnějšího, co diváci letos v televizním vysílání uvidí.
Na diváky Nova Cinema čekají atraktivní hororové premiéry. Už 5. října odstartuje děsivou jízdu Vymítač ďábla: Znamení víry, navazující na jednu z nejlegendárnějších hororových sérií, která formovala žánr už od 70. let a dodnes patří k ikonám filmového hororu. V pondělí 12. října diváci zažijí Pět nocí u Freddyho společně s Joshem Huterchersonem v hlavní roli, kterému se jako nočnímu hlídači uzavřené pizzerie změní noční směna v boj o holý život. Od producenta Jamese Wana, jednoho z nejvýraznějších tvůrců současného hororu, je v programu na 19. října zařazený snímek M3GAN - o panence s umělou inteligencí, která se stane až děsivě oddanou ochránkyní svého dítěte.
Kromě ryzích hororů připravila Nova Cinema také strašidelné filmy pro děti i dospělé. V neděli 25. října diváci uvidí nestárnoucí černou komedii Smrt jí sluší v hlavních rolích s Meryl Streep, Goldie Hawn a Brucem Willisem. Pod vedením oscarového režiséra Roberta Zemeckise snímek získal Oscara za nejlepší vizuální efekty. O den později na obrazovky nastoupí Slečna Bestie, novější hororově laděná komedie, která propojuje prvky fantasy, rodinného filmu a lehce strašidelné atmosféry. Halloweenský večer bude patřit světu Tima Burtona. Zahájí ho premiéra snímku Beetlejuice Beetlejuice nominovaného na Zlatý Glóbus za Filmový a kasovní úspěch roku 2024, v němž se morbidní humor mísí s fantazií a originální vizualitou. Na něj návážou Temné stíny, v hlavní roli excentrického upíra se představí Johnny Depp, po jeho boku se objeví Michelle Pfeiffer, Eva Green či Helena Bonham Carter. Celý program doplní oba díly Husí kůže inspirované populárními knihami R. L. Stinea.
Nova Cinema myslí sadou animovaných pohádek i na ty nejmenší. Už 2. října do vysílání zařadí film Hotel Transylvánie: Transfománie, na samotný svátek strašení se děti mohou těšit na Addamsovu rodinu a příběh V tom domě straší, nominovaný na Oscara i Zlatý glóbus za nejlepší animovaný film.
Celý hororový měsíc symbolicky uzavře 31. října po půlnoci premiéra filmu Halloween končí, která dovede legendární sérii i říjen plný hororů na Nova Cinema k finální tečce.
Níže podrobný tabulkový přehled:
|Hororový měsíc
|PREMIÉRY
|5.,12.,19.,31.10
|22:35; 22:40; 22:40; 20:00; 00:40
|Vymítač ďábla: Znamení víry, Pět nocí u Freddyho,M3GAN, Beetlejuice Beetlejuice, Halloween končí
|Halloweenský týden
|PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
|25.,26., 31.10.
|17:55, 22:35, 14:35, 16:40, 22:20
|Smrt jí sluší, Slečna Bestie, Husí kůže 1, Husí kůže 2, Temné stíny
|Halloween
|ANIMÁKY PRO DĚTI
|2. a 31.10.
|20:00, 12:55, 18:20
|Hotel Transylvánie: Transfománie, Addamsova rodina (2019), V tom domě straší
zdroj: Nova