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United Group s novou generací platformy EON 3.0

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost United Group, přední telekomunikační a mediální skupina v jihovýchodní Evropě, uvedla v celém regionu na trh třetí generaci své cloudové televizní a zábavní platformy EON.

Platforma je založena na technologii řízení umělou inteligencí (AI) a přepracovaném elektronickém programovém průvodci (EPG). Kompletní služby jsou nyní dostupné jak v aplikaci, tak i prostřednictvím set top boxu.

Nová verze platformy vylepšuje nabídku zábavy operátorů působících na trzích United Group a oslovuje zákazníky prostřednictvím značek, které znají. Poskytuje jednotnou technologickou základnu pro společnosti Vivacom, Nova a Telemach, což každému z těchto operátorů umožňuje nabízet službu pod vlastní značkou.

Zavádění probíhá postupně na jednotlivých trzích:
• Slovinsko, kde je platforma již v provozu u operátora Telemach
• Bulharsko: oficiální spuštění se společností Vivacom proběhlo 16. září
• Řecko, kde bude platforma dostupná pod značkou Nova
• Chorvatsko, Bosna a Hercegovina a Černá Hora, kde bude Telemach platformu zavádět v nadcházejících měsících

EPG na EON 3.0 bylo kompletně přepracováno a tvoří nyní středobod celého uživatelského zážitku. Design sází na tmavé pozadí a obsah umístěný uprostřed obrazovky, přičemž jediná domovská obrazovka sdružuje živé televizní vysílání, rádio, filmy a seriály. Vyhledávání nyní funguje podle názvu, žánru či herce a zákazníci si mohou prohlédnout kompletní katalog ještě před přihlášením.

Systém využívající AI a strojové učení přizpůsobuje doručení jednotlivým profilů a v domácnosti na základě návyků při sledování. Funkce "Přeskočit úvod" (Skip intro) a "Další epizoda" zkracují prodlevy mezi jednotlivými díly.

Personalizace funguje na principu upřednostnění ochrany soukromí a lze ji v nastavení soukromí platformy vypnout.

Platforma je k dispozici jako aplikace pro chytré televizory, telefony a tablety a nabízí stejná doporučení na bázi AI, stejného programového průvodce i stejný obsah jako set-top box. Odpadá nutnost instalace či návštěvy technika, takže zákazník může začít sledovat obsah během několika minut po registraci, a to na jakékoli obrazovce doma i mimo domov.

Tato aplikace představuje spíše strategický posun než jen doplňkovou funkci. Set-top boxy zůstávají součástí nabídky - a nový Smart Box je tím nejvýkonnějším zařízením, jaké kdy společnost United Group vyrobila - avšak skupina očekává, že stále větší část televizních zákazníků bude přicházet právě přes aplikaci. Ta zároveň eliminuje náklady na hardware a instalaci spojené s novým připojením.

Platforma běží na nové generaci zařízení Smart Box, která je až o 50 % rychlejší než předchozí model, má kompaktnější rozměry a podporuje standard Wi-Fi 6. Chytré televizory lze aktivovat prostřednictvím mobilní či webové aplikace, a to i pomocí QR kódu.

Zlepšila se také přístupnost díky podpoře více zvukových stop a titulků, což je v souladu s Evropským aktem o přístupnosti.

Platforma nabízí prémiové sportovní přenosy, živé televizní vysílání, filmy i seriály, a to včetně videotéky s více než 67 000 tituly a nabídky přes 1 500 kanálů.

zdroj: United Group

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21:20 Výborná SHOW
22:10 Doktor Martin 2 (6/16)
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21:45 Svědek
23:10 Laogai: Národ vězňů (2/2)
kanál NOVA 20:20 Studna (3)
21:45 Kauza Kramný (3)
22:50 Střepiny
kanál PRIMA 20:15 Zrádci
21:45 Zrádci: Ze záhrobí
22:40 Vysoká hra patriotů
kanál SEZNAM 20:10 Ve znamení Merkura (4)
21:55 Obchodník se smrtí
00:30 Highlander
kanál BARRANDOV 20:05 Katie Fforde: Křehké štěstí
21:40 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
22:25 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Srdcia II
21:30 Láska v južnom Francúzsku
23:05 Opri sa o mňa
kanál DVOJKA 20:10 Radosť zo života
20:35 Kamila
21:30 Vesmírny kovboj
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVIII.
23:00 Love Island VI.
23:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (10)
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