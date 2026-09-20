United Group s novou generací platformy EON 3.0

United Group s novou generací platformy EON 3.0DNES! | redakce | tisk | názory
Společnost United Group, přední telekomunikační a mediální skupina v jihovýchodní Evropě, uvedla v celém regionu na trh třetí generaci své cloudové televizní a zábavní platformy EON.
Platforma je založena na technologii řízení umělou inteligencí (AI) a přepracovaném elektronickém programovém průvodci (EPG). Kompletní služby jsou nyní dostupné jak v aplikaci, tak i prostřednictvím set top boxu.
Nová verze platformy vylepšuje nabídku zábavy operátorů působících na trzích United Group a oslovuje zákazníky prostřednictvím značek, které znají. Poskytuje jednotnou technologickou základnu pro společnosti Vivacom, Nova a Telemach, což každému z těchto operátorů umožňuje nabízet službu pod vlastní značkou.
Zavádění probíhá postupně na jednotlivých trzích:
• Slovinsko, kde je platforma již v provozu u operátora Telemach
• Bulharsko: oficiální spuštění se společností Vivacom proběhlo 16. září
• Řecko, kde bude platforma dostupná pod značkou Nova
• Chorvatsko, Bosna a Hercegovina a Černá Hora, kde bude Telemach platformu zavádět v nadcházejících měsících
EPG na EON 3.0 bylo kompletně přepracováno a tvoří nyní středobod celého uživatelského zážitku. Design sází na tmavé pozadí a obsah umístěný uprostřed obrazovky, přičemž jediná domovská obrazovka sdružuje živé televizní vysílání, rádio, filmy a seriály. Vyhledávání nyní funguje podle názvu, žánru či herce a zákazníci si mohou prohlédnout kompletní katalog ještě před přihlášením.
Systém využívající AI a strojové učení přizpůsobuje doručení jednotlivým profilů a v domácnosti na základě návyků při sledování. Funkce "Přeskočit úvod" (Skip intro) a "Další epizoda" zkracují prodlevy mezi jednotlivými díly.
Personalizace funguje na principu upřednostnění ochrany soukromí a lze ji v nastavení soukromí platformy vypnout.
Platforma je k dispozici jako aplikace pro chytré televizory, telefony a tablety a nabízí stejná doporučení na bázi AI, stejného programového průvodce i stejný obsah jako set-top box. Odpadá nutnost instalace či návštěvy technika, takže zákazník může začít sledovat obsah během několika minut po registraci, a to na jakékoli obrazovce doma i mimo domov.
Tato aplikace představuje spíše strategický posun než jen doplňkovou funkci. Set-top boxy zůstávají součástí nabídky - a nový Smart Box je tím nejvýkonnějším zařízením, jaké kdy společnost United Group vyrobila - avšak skupina očekává, že stále větší část televizních zákazníků bude přicházet právě přes aplikaci. Ta zároveň eliminuje náklady na hardware a instalaci spojené s novým připojením.
Platforma běží na nové generaci zařízení Smart Box, která je až o 50 % rychlejší než předchozí model, má kompaktnější rozměry a podporuje standard Wi-Fi 6. Chytré televizory lze aktivovat prostřednictvím mobilní či webové aplikace, a to i pomocí QR kódu.
Zlepšila se také přístupnost díky podpoře více zvukových stop a titulků, což je v souladu s Evropským aktem o přístupnosti.
Platforma nabízí prémiové sportovní přenosy, živé televizní vysílání, filmy i seriály, a to včetně videotéky s více než 67 000 tituly a nabídky přes 1 500 kanálů.
zdroj: United Group