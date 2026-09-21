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Magenta TV v Řecku přidala MAD Rewind a MAD Vibes

DNES! | redakce | tisk | názory

Satelitní nabídka řecké televizní platformy Magenta TV se rozšířila o dva nové hudební kanály pod značkou MAD. Abonenti telekomunikačního operátora Telekom Hellas mohou nově sledovat stanice MAD Rewind a MAD Vibes.

MAD Rewind se zaměřuje na videoklipy staršího data. Diváci si mohou připomenout hity, které byly populární od 80. let minulého století až po první dekádu nového Milénia. Stanice MAD Vibes je určena pro mladší diváky, kterým nabízí hudbu od popu, dance, R&B, rock-pop až po indie pop.

Vedle dvou nových programů pod značkou MAD mohou tamní předplatitelé sledovat i stanice MAD HD a MAD Viral HD, které jsou součástí balíčků operátora již delší dobu.

Magenta TV Greece se pod touto značkou abonentům představila nedávno po přechodné Cosmote Telekom a ještě předtím Cosmote. Snahou telekomunikační firmy byla snaha posílit značky Telekom a Magenta TV, které společnost používá i na jiných trzích.

technické parametry - MAD Rewind:

Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,207 GHz, pol. H, 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Videoguard

technické parametry - MAD Vibes:

• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,054 GHz, pol. H, 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Videoguard

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