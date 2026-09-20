Da Vinci rozšiřuje distribuci do střední a východní Evropy

Da Vinci rozšiřuje distribuci do střední a východní EvropyDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost A1 zahájila HD distribuci kanálu Da Vinci pro region střední a východní Evropy. Dříve firma zajišťovala pouze SD distribuci programu pro interní potřeby skupiny A1 Group.
Spuštění satelitní distribuce programu Da Vinci v HD rozlišení je rozšířením spolupráce se společností CosmoBlue Media. Díky tomu si mohou diváci v celém regionu vychutnat oceňovaný vzdělávací a rodinný obsah stanice Da Vinci ve vysokém rozlišení (HDTV).
Na základě nové tříleté dohody bude společnost A1 poskytovat firmě CosmoBlue Media komplexní sadu vysílacích služeb, včetně uplinkových, satelitní kapacity, integrace systémů podmíněného přístupu (CAS) a nepřetržitého monitoringu a technické podpory.
HD signál stanice Da Vinci je přenášen z telekomunikačního centra Aflenz v Rakousku, jednoho z klíčových vysílacích zařízení společnosti A1, na satelit Eutelsat 16D (16°E), který zajišťuje pokrytí celého regionu střední a východní Evropy.
Kanál Da Vinci HD je nyní distribuován platformám a operátorům po celé Evropě. Mezi trhy ve střední a východní Evropě, je tento vylepšený signál poskytován v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Ukrajině, Srbsku, Severní Makedonii, Slovinsku a Řecku.
Obě společnosti nyní zkoumají rozšíření další spolupráce, která by umožnila rozšířit program do digitálních a streamovacích aplikací a doplnily tak stávající infrastrukturu satelitního vysílání.