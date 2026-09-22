OneWeb úspěšně otestován na palubě dálkového osobního vlaku

OneWeb úspěšně otestován na palubě dálkového osobního vlakuDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost Eutelsat úspěšně dokončila svou první zkoušku železniční konektivity v Polsku na palubě dálkového vlaku, čímž prokázala schopnosti svého systému OneWeb LEO v reálném železničním provozu.
Zkoušku vedla společnost ACO Solutions jako klíčový systémový integrátor za podpory distribučního partnera HispaSat a společnosti Eutelsat. Probíhala na palubě dálkového vlaku dopravce PKP Intercity, který dosahoval rychlosti až 160 km/h na trase spojující stanice Kozłów, Varšava a Tczew.
Při zkoušce byl využit terminál Kymeta Kestrel™ u5, který nedávno získal certifikaci TÜV Rheinland pro železniční provoz a byl navržen tak, aby splňoval přísné a náročné požadavky železničního prostředí. Model Kestrel™ u5 je speciálně vyvinut pro moderní železniční konektivitu; vyznačuje se vysokým stupněm krytí (IP69K) zajišťujícím odolnost a spolehlivost a optimalizovanou spotřebou energie (v průměru pod 100 W) vhodnou pro mobilní platformy.
Konektivita Eutelsat OneWeb LEO byla v polské železniční síti testována poprvé; během cesty se shromažďovaly údaje o výkonu a hodnotilo se plynulé přepínání mezi satelitními a pozemními technologiemi.
Řešení železniční konektivity od společnosti Eutelsat, navržené pro podporu osobní i nákladní železniční dopravy, kombinuje satelitní konektivitu OneWeb LEO se stávající komunikační infrastrukturou železnic. Umožňuje tak zajištění konektivity pro cestující, provozní komunikaci i datové služby. Systém spolupracuje s palubními i traťovými zařízeními a pomáhá železničním dopravcům zlepšovat komunikační možnosti v terénu při současném zachování spojení s operačními středisky v celé síti.
zdroj: Eutelsat