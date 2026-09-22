Seriál The Five Star Weekend jen na SkyShowtime

Seriál The Five Star Weekend jen na SkyShowtimeDNES! | redakce | tisk | názory
SkyShowtime dnes představila trailer k seriálu The Five Star Weekend, dramatu s ženskými hrdinkami, které se odehrává na sluncem zalitém ostrově Nantucket.
Seriál vznikl podle bestsellerového románu Elin Hilderbrand (The Perfect Couple) a pyšní se hvězdným hereckým obsazením. The Five Star Weekend nahlíží do světa ženského přátelství i zrady, a od 16. října bude exkluzivně ke zhlédnutí na SkyShowtime, kam budou každý týden přibývat dvě nové epizody.
Video - trailer k seriálu The Five Star Weekend (video: SkyShowtime/YT)
Hlavní postavou osmidílného seriálu je známá kuchařka a autorka bestsellerů Hollis Shaw (Jennifer Garner), která je proslulá svými lahodnými recepty, vytříbeným vkusem a srdečným vystupováním. Její život však zasáhne zdrcující ztráta. Hollis se s ní nedokáže vyrovnat a tragédie postupně začíná odhalovat trhliny v jejím zdánlivě dokonalém životě - ať už jde o napjaté manželství, komplikovaný vztah s dcerou nebo stále silnější potřebu hledat uznání u svých fanoušků.
Ve snaze překonat zármutek a znovu najít samu sebe, Hollis se rozhodne uspořádat víkend ve svém domě na Nantucketu, na který pozve tři kamarádky z různých období svého života: z dětství, ze svých dvacátých let a třicátých let a a nakonec jednoho nečekaného hosta. V kulisách luxusu a malebného pobřeží se posouvají hranice, odhalují tajemství a hlavní postavy čeká proměna, jakou si ani nedokázaly představit.
Po boku Jennifer Garner v seriálu The Five Star Weekend hrají D'Arcy Carden, Gemma Chan, Regina Hall, Chloë Sevigny, Harlow Jane a Timothy Olyphant.
Na seriálu jako výkonné producentky spolupracují Bekah Brunstetter, Sue Naegle, Ali Krug, Minkie Spiro, Jennifer Garner, Merri Howard, Beth Schacter a Elin Hilderbrand. The Five Star Weekend vznikl v produkci Universal Global Television, divize Universal Studio Group. Peacock už zároveň dal seriálu zelenou pro druhou řadu.
zdroj: SkyShowtime