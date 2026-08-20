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Týden dárků ČT art nabídne hudební i filmové premiéry

DNES! | redakce | tisk | názory

ČT art vstupuje do nové sezony tradičním Týdnem dárků. Od pátku 28. srpna do neděle 6. září nabídne divákům výběr mimořádných koncertů, oper, divadelních představení, filmů i dokumentů. Letošní program přinese mimo jiné jubilejní koncert Davida Kollera, Verdiho operu Nabucco z Veronské arény, koncertní poctu Miroslavu Žbirkovi, zahajovací koncert České filharmonie nebo přímý přenos inscenace Paní Bovaryová z Národního divadla.

Týden dárků je pro ČT art každoročně na začátku září příležitostí nabídnout publiku mimořádnou koncentraci kulturních, převážně premiérových zážitků. Jde o výběr toho nejlepšího a zároveň i o reprezentativní ukázku, co všechno může náš divák najít během celého roku. V jediném týdnu se tak potkává hudba, film, opera, divadlo i dokumentární tvorba a zároveň dostávají prostor výrazné osobnosti české i světové kultury,“ říká výkonný ředitel ČT art a šéfdramaturg Tomáš Motl.

Tina (foto: Česká televize)
▲ Tina (foto: Česká televize)

Týden dárků odstartuje v pátek 28. srpna ve 20:15 premiérou koncertu David Koller - oslava 20 let kapely. Jubilejní vystoupení z pražského Fora Karlín z března 2026 nabídne průřez zásadními hity Kollerovy dlouholeté kariéry. Mezi hosty koncertu jsou Michal Pavlíček, Tomáš Vartecký, Ondřej Krejčoves nebo Ben Cristovao. Večer doplní koncert amerických Creedence Clearwater Revival z londýnské Royal Albert Hall a speciál pořadu Ikony Kamila Střihavky.

Sobota 29. srpna bude patřit opeře a československé hudební legendě. Ve 20:15 uvede ČT art premiéru Nabucca z Veronské arény s hvězdným barytonistou Amartüvshinem Enkhbatem v titulní roli. Večer pokračuje pořadem Tribute to Miro Žbirka 70 - koncertní poctou k nedožitým sedmdesátinám legendy československé populární hudby, na níž zazpívají největší hity Miroslava Žbirky například Bára Basiková, Marta Jandová, Dan Bárta, Lenny, Jana Kirschner, Peter Nagy či David Žbirka.

Chaplin a Moderní doba (foto: Česká televize)
▲ Chaplin a Moderní doba (foto: Česká televize)

V neděli 30. srpna nabídne ČT art speciální hudební večer věnovaný Freddiemu Mercurymu, který by letos oslavil 80. narozeniny. Na něj ve 22:15 naváže premiéra koncertu Eltona Johna a Brandi Carlilové v Londýně, který vznikl v londýnském Palladiu a těží z přátelství obou interpretů. Následovat bude pořad Presleyovi očima Oprah Winfrey - americký dokument přinese otevřený rozhovor uznávané moderátorky Oprah Winfreyové s Riley Keoughovou, vnučkou Elvise Presleyho, o životě jejím, její matky Lisy Marie a odkazu slavné rodiny Presleyových.

Filmový večer nabídne v pondělí 31. srpna mimo jiné snímek Hlas lásky inspirovaný životem a kariérou zpěvačky Céline Dion a dokument Chaplin a Moderní doba o vzniku jednoho z nejslavnějších filmů Charlieho Chaplina.

V úterý 1. září se ČT art připojí k zahájení nového období klasické hudby přímým přenosem zahajovacího koncertu 131. sezony České filharmonie. Pod taktovkou dirigenta Semjona Byčkova vystoupí houslistka Karen Gomyová. Program nabídne Houslový koncert č. 1 a moll skladatele Dmitrije Šostakoviče a Symfonii č. 7 skladatele Antonína Dvořáka. Večer bude pokračovat pořadem Televizní písničky a songy Hany Zagorové či dokumentem Indiana Jones a honba za ikonou.

Hynek Bočan (foto: Mikuláš Křepelka, Česká televize)
▲ Hynek Bočan (foto: Mikuláš Křepelka, Česká televize)

Středa 2. září přinese premiéru dokumentárního portrétu Bočan věnovaného jednomu z významných režisérů československé nové vlny Hynku Bočanovi. Film je intimním portrétem tvůrce bilancujícího svou profesní i životní cestu. Následovat bude premiéra filmu Altamira, v němž se představí Antonio Banderas v roli archeologa, který musí svůj objev pravěkých nástěnných maleb v jeskyni Altamira obhájit před skeptickou veřejností i náboženskými tmáři. Po něm se v televizní premiéře pořadu Allegria představí taneční skupina Accrorap v Théâtre de Chaillot v Paříži.

Ve čtvrtek 3. září pak přijde na řadu divadlo. ČT art odvysílá přímý přenos inscenace Paní Bovaryová z Činohry Národního divadla v hlavní roli s Denisou Barešovou. Adaptaci románu Gustava Flauberta režíroval Tomáš Loužný, televizní režie se ujal Aleš Kisil. Večer doplní dokumentární portrét hollywoodské hvězdy Julia Robertsová: krásná a úspěšná.

V pátek 4. září zahájí Týden dárků na ČT art premiéra projektu Sound New World - Dvořák v Novém světě, v němž hudební dvojice Igudesman & Joo společně s The Limitless Orchestra představují osobitou a hravou interpretaci Dvořákovy Novosvětské. Program vznikl na objednávku festivalu Dvořákova Praha. Následovat bude premiéra francouzského dokumentu Belmondův krásný svět, který připomene filmovou i divadelní legendu Jeana-Paula Belmonda. Po něm uvede ČT art film Velká ryba, hvězdně obsazenou pohádku pro dospělé od režiséra Tima Burtona.

V sobotu 5. září uvede ČT art v přímém přenosu zahajovací koncert festivalu Dvořákova Praha 2026. V něm pod taktovkou Riccarda Chaillyho zazní Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104, B. 191 či Symfonie č. 9 e moll, op. 95, B. 178 „Z Nového světa“ Antonína Dvořáka. Zahrají Filarmonica della Scala a violoncellistka Julia Hagenová. K nedožitým 80. narozeninám Freddieho Mercuryho uvede ČT art britský dokument Freddie Mercury: Příběh - ucelený portrét charismatického frontmana Queen, jedné z nejlepších kapel rockové historie.

Neděle 6. září bude patřit dvojité oslavě pětasedmdesátin frontmana kapely Žlutý pes Ondřeje Hejmy a basisty Jiřího „Plecha“ Novotného, koncertu kapely a jejích hostů v Amfiteátru Loket v pořadu Žlutý pes Loket - Open Air. Týden dárků zakončí premiéra britského dokumentu Tina o jedné z nejslavnějších rockových zpěvaček Tině Turner.

zdroj: ČT

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