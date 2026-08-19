Před 70 lety vyjel do terénu první ostravský přenosový vůz

Před 70 lety vyjel do terénu první ostravský přenosový vůzDNES! | redakce | tisk | názory
Vůbec prvním pořadem, který ostravská televize vysílala živě z jiného místa než ze svého studia, bylo představení Prodaná nevěsta z tehdejšího Divadla Zdeňka Nejedlého.
22. srpna 1956 ho sledovali lidé nejen doma, ale i na televizorech rozmístěných v ulicích města. Štáb vysílal z nového přenosového vozu, který studio získalo jen o několik týdnů dříve. Vznikl přestavbou linkového autobusu značky Škoda.
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Režie byla maličká a dost stísněná, navíc tam byly vstupní dveře do celého vozu, takže tam pořád někdo z techniků chodil. Před sebou jsem měla tři malé obrazovky a stůl, kde byly čtyři tlačítka a páčka. Na každém tlačítku byla jedna kamera, čtvrté tlačítko byla náhradní kamera pro případ poruchy. Páčkou se zatmívalo do černé na konci přenosu,“ vzpomínala Libuše Švecová, kterou si jako mladou střihačku vybral ke spolupráci režisér Ivo Paukert.
Navzdory stísněným prostorům byl první přenosový vůz průlomovým zařízením. Ostravská televize díky němu mohla rozšířit svou působnost z malé hlasatelny v přízemí vysílače v Hošťálkovicích do celého kraje. Od té doby mohli pracovníci televize přenášet kulturní, sportovní a jiné akce přímo z terénu.
Přímý přenos inscenace Prodaná nevěsta, který dobový tisk přirovnal k její premiéře v Prozatímním divadle, přinesl i překvapení. V hlavní roli Jeníka se nečekaně objevil laureát státní ceny Beno Blachut. Narychlo ho povolali z Prahy kvůli onemocnění zpěváka Jana Hlavsy krátce před přenosem.
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Tehdejší diváci, kterých bylo jen několik stovek v celé zemi, velmi rychle pochopili, že do svých obýváků dostávají program, který by jinak neměli možnost vidět na vlastní oči, a že jim přináší zcela nové zážitky. A tak přímé přenosy významně zvýšily zájem diváků o koupi televizorů,“ říká historik České televize Daniel Růžička.
První ostravský přenosový vůz se do historie televize u nás zapsal hned několika prvenstvími. V létě 1957 s ním pracovníci studia uskutečnili první dálkový přenos v dějinách Československé televize. Živě tehdy odvysílali tříhodinový zábavný a publicistický program z Karlovy Studánky v Jeseníkách. Z vozu zaparkovaného v lázeňské obci putoval signál na vysílač na Pradědu a odtud dál do Prahy.
V současnosti využívá Česká televize pět přenosových vozů, největší z nich disponuje šestnácti kamerami. „Náš ostravský pochází z roku 2012, má osm kamer a stejně jako ostatní vozy umožňuje vysílání v HD kvalitě,“ zmiňuje Aleš Novotný, vedoucí techniky České televize Ostrava.
Není podle něj výjimkou, že ostravský přenosový vůz zajišťuje přenos například v Karlových Varech, zatímco pražská technika vysílá v Třinci. „
Provoz všech vozů koordinují dispečeři v Praze a podle momentálního pohybu, výhodnosti dojezdu, technologie vozu a dalších parametrů vozy rozdělují. Tomu odpovídá i složení osádky. V té ostravské nejsou jen naši kmenoví zaměstnanci, ale také čtyři technici z Brna,“ doplňuje Novotný.
Ostravské televizní studio zahájilo vysílání 31. prosince 1955. Do současnosti v něm vzniklo na 195 tisíc pořadů zahrnujících zpravodajství, dokumenty, publicistické cykly i hranou tvorbu.
zdroj: ČT