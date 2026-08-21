Markizák odhalí zákulisí zpravodajství TV Markíza

Markizák odhalí zákulisí zpravodajství TV MarkízaDNES! | redakce | tisk | názory
Co se děje v televizním zpravodajství ve chvíli, kdy kamera ještě není zapnutá? Kdo rozhoduje o tom, co se dostane do vysílání, a co všechno zůstává divákům skryté?
Právě za pomyslnou oponu zpravodajství televize Markíza zve nová pětidílná dokumentární série Markizák, která vznikla u příležitosti 30. výročí televize. Na první epizodu se diváci budou moci podívat v pondělí 24. srpna 2026 v 8:20 hodin po skončení Telerána, v předstihu bude dostupná na placené streamovací službě Voyo. Další díly budou následovat každý den, přičemž poslední, pátá epizoda bude odvysílaná v pátek 28. srpna 2026 v 8:20 hodin.
Série nabídne pohled na zpravodajství z jiné perspektivy - ne přes satelitní obrazovky,a e prostřednictvím lidí, kteří jej každý den naplňují obsahem. Reportéři, moderátoři, kameramani, střihači, producenti, editoři, technické týmy či další členové redakcí ukážou svoji práci a realitu každodenního fungování jednoho z největších mediálních newsroomům na Slovensku.
První epizoda "Sedem hodín večer" se zaměří na Televízne noviny a na jeden z nejdůležitějších momentů televizního dne - přípravu hlavní večerní zpravodajské relace. Druhá část "Budúcnosť je teraz" je věnována projektu TN live, třetí "Víťazstvá aj slzy" se přenese do světa sportovního zpravodajství, čtvrtý díl "Budík, ktorý zvoní už 30 rokov" nabídne pohled na ranní show Teleráno a poslední, pátá část s názvem "V režime nonstop" spojí svět televizního zpravodajství s webem a sociálními sítěmi.
zdroj: Markíza