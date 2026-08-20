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Radiožurnál je nadále nejposlouchanější

DNES! | redakce | tisk | názory

Český rozhlas Radiožurnál je i po šesti a půl letech nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v denním poslechu s průměrným denním poslechem 745 tisíc posluchačů. Vyplývá to z nejnovějších výsledků poslechovosti Radioprojekt.

Český rozhlas v celkových číslech získal posluchače jak v denním, tak i týdenním poslechu. Obdobně posílily i celoplošné stanice Českého rozhlasu. Výrazně se dařilo také ČRo Plus (169 tisíc posluchačů denně) a ČRo Radiožurnálu Sport (89 tisíc), které dosáhly historicky nejvyššího denního poslechu.

Mediální zastupitelství rádií a share (foto: FTV Prima)
▲ Mediální zastupitelství rádií a share (foto: FTV Prima)

Kolem 300 tisíc posluchačů mají regionální stanice Českého rozhlasu, stejně tak i program ČRo Dvojka. Kulturní stanici ČRo Vltava má 56 tisíc posluchačů denně.

Programy a pořady ČRo si získávají posluchače i v odložené poslechovosti. Vede ČRo Dvojka (68 tisíc posluchačů), ČRo Plus (67 tisíc) a ČRo Radiožurnál (43 tisíc).

Ze skupiny Media Club je v týdenní poslechovosti jedničkou na trhu rádio Impuls (2075 tisíc/+80 tisíc nových posluchačů). V TOP 5 jsou další dvě stanice Media Clubu. Na třetí příčce je rádio Kiss (1919 tisíc/+104 tisíc) a na čtvrté Evropa 2 (1734 tisíc/+73 tisíc). V první desítce je také Frekvence 1 (1422 tisíc/+105 tisíc) a rádio Beat (813 tisíc/+45 tisíc).

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