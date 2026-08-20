Radiožurnál je nadále nejposlouchanější

Radiožurnál je nadále nejposlouchanějšíDNES! | redakce | tisk | názory
Český rozhlas Radiožurnál je i po šesti a půl letech nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v denním poslechu s průměrným denním poslechem 745 tisíc posluchačů. Vyplývá to z nejnovějších výsledků poslechovosti Radioprojekt.
Český rozhlas v celkových číslech získal posluchače jak v denním, tak i týdenním poslechu. Obdobně posílily i celoplošné stanice Českého rozhlasu. Výrazně se dařilo také ČRo Plus (169 tisíc posluchačů denně) a ČRo Radiožurnálu Sport (89 tisíc), které dosáhly historicky nejvyššího denního poslechu.
Kolem 300 tisíc posluchačů mají regionální stanice Českého rozhlasu, stejně tak i program ČRo Dvojka. Kulturní stanici ČRo Vltava má 56 tisíc posluchačů denně.
Programy a pořady ČRo si získávají posluchače i v odložené poslechovosti. Vede ČRo Dvojka (68 tisíc posluchačů), ČRo Plus (67 tisíc) a ČRo Radiožurnál (43 tisíc).
Ze skupiny Media Club je v týdenní poslechovosti jedničkou na trhu rádio Impuls (2075 tisíc/+80 tisíc nových posluchačů). V TOP 5 jsou další dvě stanice Media Clubu. Na třetí příčce je rádio Kiss (1919 tisíc/+104 tisíc) a na čtvrté Evropa 2 (1734 tisíc/+73 tisíc). V první desítce je také Frekvence 1 (1422 tisíc/+105 tisíc) a rádio Beat (813 tisíc/+45 tisíc).