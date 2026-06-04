Průzkum: Zpravodajství JOJky je opět nejobjektivnější

Průzkum: Zpravodajství JOJky je opět nejobjektivnějšíDNES! | redakce | tisk | názory
Zpravodajství televize JOJ potvrdilo svoji pozici lídra trhu a obhájilo status nejobjektivnějšího zdroje informací na slovenském trhu. V nejnovějším reprezentativním průzkumu agentury Median SK, který mapoval období od ledna do března 2026, označili respondenti zpravodajství JOJky za nejobjektivnější tv zpravodajství v zemi.
V konkurenci slovenských vysílatelů si zpravodajství televize JOJ vybralo jako nejobjektivnější 20,2% dotázaných, čímž se stanice umístila na první příčce.
Televize JOJ tak předstihla veřejnoprávního vysílatele, který s podílem 19,6 % skončil na druhém místě. Třetí pozici obsadila televize Markíza, které dalo hlas 18,7 % respondentů, a zpravodajskou TA3 zmínilo 15,4 % účastníků průzkumu. Jinou televizi uvedlo 2,6 % dotázaných a 23,4 % respondentů se nevyjádřilo. Každý účastník mohl určit pouze jednu stanici.
Terénní sběr dat realizovala agentura Median SK v období od ledna do března 2026. Průzkumu se zúčastnil reprezentativní vzorek 2 019 lidí ve věku od 14 do 79 let.
zdroj: JOJ