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Greater Love TV odstartoval FTA na 13E

DNES! | redakce | tisk | názory

Americká křesťanská televizní síť Greater Love Television Network je nově dostupná pro diváky v Evropě, severní Africe a na Středním východě prostřednictvím satelitu Hot Bird 13F (13°E) společnosti Eutelsat.

Na jednom z transpondérů operátora bylo k 1. červnu 2026 spuštěno volné vysílání Greater Love TV v HD rozlišení.

Nabídka stanice Greater Love TV je plná dojemných filmů a kázání, které inspirují ke změně, uzdravení a duchovnímu růstu diváků po celém světě. Všechny programy jsou vysílány v angličtině. Vysílatel se snaží oslovit nedostatečně evangelizované komunity prostřednictvím tradičních satelitních kanálů v Evropě, Africe a na Středním východě.

Webové stránky greaterlove.tv nabízejí streamování dvou televizních kanálů Greater Love. Druhý z těchto kanálů je nyní k dispozici na evropském satelitním nebi z klíčové orbitální pozice Eutelsatu na 13°E.

GreaterLove.TV založili Anthony a Shelia Wynnovi. Toto dynamické duo se věnuje sdílení poselství víry a lásky, aby oslovilo ztracené a podnítilo duchovní probuzení v Americe i mimo ni. Anthony je pastorem kostela MDT v Tennessee. Více než 25 let věrně káže evangelium v televizi, rozhlase a online médiích a oslovuje miliony lidí po celém světě.

technické parametry - Greater Love HD:

Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 10,727 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

zdroj: satkurier.pl

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