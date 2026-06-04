Spotify nově na televizorech se systémem VIDAA

Spotify nově na televizorech se systémem VIDAADNES! | redakce | tisk | názory
Společnost V oznámila celosvětové spuštění aplikace Spotify na svém operačním systému VIDAA, který je základem pro chytré televizory. Uživatelé tak získávají přístup k celému katalogu služby, který obsahuje více než 100 milionů skladeb, podcastů a videí.
* Dostupnost: Globální (na všech trzích, kde Spotify působí).
* Instalace: Aplikace je dostupná přímo v obchodě s aplikacemi VIDAA a na domovské obrazovce.
* Obsah: Hudba, podcasty a videoobsah pro bezplatné i prémiové účty.
Integrace reaguje na rostoucí trend, kdy uživatelé stále častěji poslouchají hudbu a podcasty prostřednictvím televizních obrazovek. Operační systém VIDAA je známý svou rychlostí a jednoduchostí. Klíčovou roli hraje především u televizorů značky Hisense, která systém VIDAA využívá jako hlavní softwarovou platformu pro své chytré televizory.
Pro platformu VIDAA, která podle dat společnosti Omdia patřila v letech 2023 až 2025 k nejrychleji rostoucím televizním systémům na trhu, znamená integrace Spotify další významné rozšíření nabídky aplikací.
zdroj: v