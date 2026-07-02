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Tržby skupiny Prima překročily 7 miliard korun

DNES! | redakce | tisk | názory

Největší mediální skupina v Česku zveřejnila souhrnné finanční výsledky za rok 2025. Konsolidované tržby patnácti společností tvořících skupinu Prima dosáhly 7,195 miliardy korun, zisk na úrovni EBITDA činil 1,803 miliardy korun.

Skupina Prima dnes představuje unikátní multiplatformní ekosystém, který propojuje televizní vysílání, streaming, rádio, digitální média i sociální sítě. Právě schopnost oslovovat diváky a uživatele napříč platformami a cílovými skupinami je jedním z hlavních důvodů, proč se nám daří dlouhodobě růst. Výsledky za rok 2025 potvrzují, že naše strategie postavená na silném produktu, efektivní monetizaci a rozvoji nových digitálních produktů funguje. Překročení hranice sedmi miliard korun v konsolidovaných tržbách považujeme za významný milník, a zároveň závazek pokračovat v dalším rozvoji všech částí skupiny,“ říká generální ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.

Sídlo skupiny Prima (foto: FTV Prima)
▲ Sídlo skupiny Prima (foto: FTV Prima)

Vlastní televizní stanice skupiny Prima i ty obchodované Media Clubem v uplynulém roce zůstaly dominantním zdrojem tržeb, když generovaly přes dvě třetiny všech příjmů. Silnou pozici si drží také rádia zastupovaná Media Clubem, tržby v této oblasti činily téměř jednu miliardu korun. Rostoucí trend potvrzuje I online prostředí. V této kategorii se dařilo nejen online projektům skupiny Prima (včetně prima+ a CNNPrima.cz), ale i dalším digitálním platformám zastupovaným Media Clubem a Impression Media. Celkové tržby z online médií se přiblížily k hranici 600 milionů korun. Stejný trend růstu i objem tržeb tvořily rovněž ostatní poskytované služby.

Skupina Prima pokračuje v naplňování své dlouhodobé strategie rozvoje digitálního byznysu. Letos proto vytvořila samostatnou streamingovou divizi, která zastřešuje další rozvoj platformy prima+ a digitálních produktů skupiny. Nová streamingová divize má za cíl urychlit růst skupiny Prima v oblasti streamování jako strategické priority pro další etapu vývoje společnosti vedle jejího silného postavení v televizním vysílání.

zdroj: FTV Prima

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