Tržby skupiny Prima překročily 7 miliard korun

Tržby skupiny Prima překročily 7 miliard korunDNES! | redakce | tisk | názory
Největší mediální skupina v Česku zveřejnila souhrnné finanční výsledky za rok 2025. Konsolidované tržby patnácti společností tvořících skupinu Prima dosáhly 7,195 miliardy korun, zisk na úrovni EBITDA činil 1,803 miliardy korun.
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Skupina Prima dnes představuje unikátní multiplatformní ekosystém, který propojuje televizní vysílání, streaming, rádio, digitální média i sociální sítě. Právě schopnost oslovovat diváky a uživatele napříč platformami a cílovými skupinami je jedním z hlavních důvodů, proč se nám daří dlouhodobě růst. Výsledky za rok 2025 potvrzují, že naše strategie postavená na silném produktu, efektivní monetizaci a rozvoji nových digitálních produktů funguje. Překročení hranice sedmi miliard korun v konsolidovaných tržbách považujeme za významný milník, a zároveň závazek pokračovat v dalším rozvoji všech částí skupiny,“ říká generální ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.
Vlastní televizní stanice skupiny Prima i ty obchodované Media Clubem v uplynulém roce zůstaly dominantním zdrojem tržeb, když generovaly přes dvě třetiny všech příjmů. Silnou pozici si drží také rádia zastupovaná Media Clubem, tržby v této oblasti činily téměř jednu miliardu korun. Rostoucí trend potvrzuje I online prostředí. V této kategorii se dařilo nejen online projektům skupiny Prima (včetně prima+ a CNNPrima.cz), ale i dalším digitálním platformám zastupovaným Media Clubem a Impression Media. Celkové tržby z online médií se přiblížily k hranici 600 milionů korun. Stejný trend růstu i objem tržeb tvořily rovněž ostatní poskytované služby.
Skupina Prima pokračuje v naplňování své dlouhodobé strategie rozvoje digitálního byznysu. Letos proto vytvořila samostatnou streamingovou divizi, která zastřešuje další rozvoj platformy prima+ a digitálních produktů skupiny. Nová streamingová divize má za cíl urychlit růst skupiny Prima v oblasti streamování jako strategické priority pro další etapu vývoje společnosti vedle jejího silného postavení v televizním vysílání.
zdroj: FTV Prima