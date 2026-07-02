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Skupina Viaplay uzavřela dohodu o prodeji nizozemských provozů

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost Viaplay Group AB uzavřela dohodu o prodeji svých nizozemských streamovacích a vysílacích operací společnosti Videoland (vlastněné společností DPG Media) za 142 milionů EUR (přibližně 1,57 miliardy SEK) bezhotovostně a bez dluhů.

Transakce podléhá schválení příslušnými regulačními orgány a věřiteli společnosti Viaplay, jakož i obvyklým souhlasům a postupům a očekává se, že bude uzavřena v nadcházejících měsících.

Jorgen Madsen Lindemann, prezident a generální ředitel skupiny Viaplay: „Prodej je v souladu s naší strategickou transformací a prioritou zaměřit se na operace skupiny na našich klíčových severských trzích, kde máme největší rozsah a synergie. Výtěžek z prodeje nám umožní urychlit snižování zadlužení a posílení finančního profilu skupiny. Navazuje na transformační akvizici zbývajících 50 % skupiny Allente a následné refinancování na konci loňského roku. Jsme potěšeni, že nizozemská společnost s tak silnými místními kořeny získává tyto operace a bude se moci soustředit na jejich další rozvoj.“

Prodej nizozemských operací, které v roce 2025 vygenerovaly čisté tržby ve výši 149 milionů EUR (přibližně 1,65 miliardy SEK), povede k transakčním a restrukturalizačním nákladům, jakož i k tvorbě rezerv a dopadům na rozvahu, které budou po uzavření transakce vykázány jako položky ovlivňující srovnatelnost ve finančních výsledcích.

Transakce nepovede k žádným změnám finančních cílů Skupiny na celý rok 2026 ani jejích dlouhodobých ambicí, které byly naposledy uvedeny v průběžné zprávě za 1. čtvrtletí roku 2026.

zdroj: Viaplay

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