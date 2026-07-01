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Do čela právního úseku skupiny Prima nastupuje Štěpán Krb

DNES! | redakce | tisk | názory

Skupina Prima posiluje své vedení. Od 1. července se pozice ředitele právního úseku ujímá zkušený právník Štěpán Krb, který má za sebou téměř patnáct let praxe v mezinárodní advokacii i ve významných technologických společnostech.

Naše skupina se dynamicky rozvíjí a vstupuje do další etapy svého růstu. O to důležitější je mít silné odborné zázemí. Jsem proto rád, že se vedení právního úseku ujímá právě Štěpán Krb. Věřím, že jeho odbornost a zkušenosti s předchozími strategickými projekty budou důležitou oporou pro naše další směřování,“ říká Lukáš Kubát, generální ředitel skupiny Prima.

Štěpán Krb (foto: FTV Prima)
▲ Štěpán Krb (foto: FTV Prima)

Děkuji za příležitost stát se součástí týmu skupiny Prima a za důvěru, díky které s nadšením vstupuji do této role. Mým cílem bude podpořit všechny kolegy při zvládání výzev, které aktuálně probíhající rozvoj skupiny Prima přináší,“ uvádí Štěpán Krb, nový ředitel právního úseku skupiny Prima.

Ve své nové roli bude Štěpán Krb odpovědný za vedení právního úseku skupiny Prima a poskytování komplexní právní podpory napříč jejími společnostmi. Zaměří se zejména na právní podporu obchodních aktivit, akvizice vysílacích a distribučních práv, spolupráci s mediálními partnery i rozvoj digitálních služeb, včetně platformy prima+. Jeho úkolem je být strategickým právním partnerem při dalším obchodním i technologickém rozvoji skupiny Prima.

Štěpán Krb je právník s téměř patnáctiletou praxí. Necelých osm let pracoval v advokátní kanceláři White & Case, kde se zabýval sporovou agendou, investičními arbitrážemi, regulatorikou, insolvencemi a v neposlední řadě poradenstvím klientům z technologického sektoru. Podílel se také na řešení řady kauz mediálně známých v Česku i zahraničí. Z White & Case odešel do skupiny PPF Telecom Group, kde se v regionální funkci podílel na zajištění a koordinaci právní podpory pro aktivity na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Bulharsku a Černé Hoře. Po divesticích PPF Telecom Group přešel do lokální role v CETIN a.s., kde působil jako Head of General Legal a zastřešoval právní podporu společnosti v oblastech digitální regulace, M&A, financování, corporate governance, nákupu a některých dalších. Podílel se na strukturaci a řízení několika transformačních, rozvojových a integračních projektů.

zdroj: FTV Prima

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