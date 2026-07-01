O pražskou frekvenci 99,3 MHz usiluje Hitrádio 90

O pražskou frekvenci 99,3 MHz usiluje Hitrádio 90DNES! | redakce | tisk | názory
O lukrativní frekvenci 99,3 MHz z vysílače Praha - Petřín má zájem společnost Media Bohemia, a.s. Ta by ráda z této lokality šířila na území hlavního města a části středních Čech rozhlasovou stanici Hitrádio 90.
Hitrádio 90 by tak bylo zbrusu novým rozhlasovým projektem v analogovém pásmu VKV/FM. Stanici mohou již nyní poslouchat zájemci z celoplošného DAB multiplexu plzeňského operátora RTI cz, eventuálně přes internet.
Pokud se Hitrádio 90 objeví na FM, půjde o další stanici, která se dostane z digitálu do analogu. Podobně jako dříve regionální stanice Českého rozhlasu pro území hlavního města (DAB Praha, později přejmenována na Rádio Praha). Ta ale dříve vysílala na FM. Svoji frekvenci opustila a přesunula se do DAB, aby podpořila prodej digitálního rozhlasových přijímačů a rozvoj DAB vysílání. Nakonec stanice našla volný FM kmitočet a vrátila se do analogového éteru.
O obsazení volného kmitočtu 99,3 MHz rozhodne český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) v rámci probíhajícího tendru.
Frekvenci 99,3 MHz dlouhodobě využívala francouzskojazyčná stanice RFI - Radio France International. Ta se rozhodla vrátit kmitočet a licenci pro vysílání.