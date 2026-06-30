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CANAL+ představuje mystery crime thriller z prostředí pražského metra

DNES! | redakce | tisk | názory

CANAL+ zahájil natáčení seriálu Zmizení Sáry Lindertové, nového projektu originální tvorby (CANAL+ Original Creation). Temný šestidílný mystery thriller s prvky urban fantasy vzniká v evropské produkci za podpory tvůrčích týmů ze střední Evropy, Francie, Polska a zemí Beneluxu.

Seriál zasazený do mystického podzemí Prahy kombinuje kriminální a nadpřirozené prvky s psychologickým zkoumáním identity, traumat a narušených mezilidských vztahů. Natáčení probíhá v autentických prostorách pražského metra, které se proměňují v tajuplný labyrint, kde se stírají hranice mezi realitou a podvědomím.

Seriál Zmizení Sáry Lindertové. Na snímku Josefína Prachařová (foto: Stanislav Honzík, Barletta)
▲ Seriál Zmizení Sáry Lindertové. Na snímku Josefína Prachařová (foto: Stanislav Honzík, Barletta)

Tento projekt navazuje na strategii společnosti CANAL+, která se zaměřuje na prémiovou lokální tvorbu s mezinárodním potenciálem. Tuto vizi podporuje zapojení mezinárodního kreativního týmu i finanční příspěvky z několika evropských zemí. Přestože Zmizení Sáry Lindertové vzniká na českém a slovenském trhu, má díky vedoucímu postavení společnosti CANAL+ a distribuční síti STUDIOCANAL ambice oslovit diváky po celé Evropě.

Seriál vychází ze stejnojmenného oceňovaného románu autorky Kateřiny Šardické, která se společně s hlavním scenáristou Mirem Šifrou (Studna, MIKI, Úsvit) a Marií Starou podílela na scénáři. Režie se ujal Matěj Chlupáček (Dcera národa, Úsvit). Projekt CANAL+ vzniká v produkci Barletty v koprodukci s Českou televizí a ve spolupráci se slovenskou TV JOJ za podpory týmů společnosti CANAL+ z několika evropských zemí. Mezinárodní prodej zajišťuje STUDIOCANAL.

CANAL+ posiluje své investice do prémiových evropských příběhů tím, že spojuje místní talenty a zdroje z různých zemí,“ říká Yassine Bouzoubaa, generální ředitel CANAL+ pro Benelux a střední Evropu. „Zmizení Sáry Lindertové je toho jasným příkladem - seriál s lokálními kořeny vzniká díky mezinárodní spolupráci a je napsán i natáčen tak, aby oslovil diváky po celé Evropě.“

Zmizení Sáry Lindertové je pro nás naprosto výjimečný projekt nejen svým originálním žánrovým pojetím, ale i mezinárodním přesahem,“ dodává Lada Dobrkovská, vedoucí produkce společnosti CANAL+ pro Benelux a střední Evropu. „Silný příběh a vizuálně podmanivý svět pražského metra odráží velké ambice naší originální tvorby.“

Zmizení Sáry Lindertové nás zaujalo svou originalitou, která v české seriálové tvorbě nemá obdoby,“ doplňuje kreativní producentka České televize Tereza Polachová. „Seriál propojuje silný thrillerový příběh se současnými mezigeneračními tématy a má jasný mezinárodní potenciál.“

Knihu autorky Kateřiny Šardické nám přinesl scenárista Miro Šifra a nás okamžitě zaujala,“ uvádí producentka Barletty Maja Hamplová. „Po seriálu Dcera národa jsme chtěli naši spolupráci s CANAL+ rozšířit o ještě ambicióznější projekt.“

Příběh sleduje Sáru, studentku psychologie, která záhadně zmizí v pražském metru a zanechá po sobě pouze znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Pod povrchem města není nic tak, jak se zdá.

Herecké obsazení propojuje etablované hvězdy s nastupující generací talentů. Sáru Lindertovou ztvární Josefína Prachařová (Ratolesti) a její sestru Klaudii Julie Šoucová (Amerikánka, Rok vdovy). Tyto dvě výrazné představitelky mladé herecké generace doplňuje mimořádně silný a prestižní casting evropských hereckých tváří. Po jejich boku se představí respektovaná česká herečka Aňa Geislerová (Karavan) a jeden z nejvýraznějších slovenských herců Milan Ondrík (Otec), kteří ztvárňují rodiče pátrající po zmizelé dceři. V dalších rolích se objeví David Prachař, Denisa Barešová, Tadeáš Moravec, Tomáš Jeřábek, Lucie Žáčková, František Sládek, Adéla Gajdošová, Barbora Bočková a Mia Bankó.

Seriál bude mít premiéru v roce 2027 na několika trzích skupiny CANAL+ v Evropě, včetně České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, Belgie, Švýcarska, Maďarska, Nizozemska, Rumunska a Francie.

zdroj: CANAL+

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