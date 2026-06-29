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Na JOJ play přichází Vôňa mora přímo z exotického Tuniska

DNES! | redakce | tisk | názory

JOJka rozšiřuje svoji nabídku původní tvorby o seriálový formát na streamu, který byl kompletně natáčen v atraktivních tuniských lokacích. Již 30. června odstartuje exkluzivní 10dílná novinka "Vôňa mora" (Vůně moře).

Vůně moře nabídne ideální mix akce, humoru, trefných dialogů a pravé letní atmosféry, jakou Slováci během prázdnin vyhledávají.

Streamovací platforma JOJ play. Ilustrační foto (foto: JOJ Group)
▲ Streamovací platforma JOJ play. Ilustrační foto (foto: JOJ Group)

Hlavním hrdinou příběhu je šarmantní třicátník Martin (v podání Mariána Mitaše), který přichází do exotického Tuniska s jasným a prestižním posláním - jako nový velvyslanec má úspěšně otevřít slovenskou ambasádu. Jeho diplomatická mise však hned od začátku čelí nečekaným výzvám, když se zaplete do složitého případu pašování vzácných antických artefaktů.

Do cesty se mu navíc připlete nezávislá a tvrdohlavá Lucie (Natália Germani), majitelka místní cestovní kanceláře a instruktorka potápění, která v Tunisku žije již několik let. Lucie zná skutečnou tvář země a místní pravidla mnohem lépe než nově jmenovaný diplomat.

Přestože jsou jejich světy a přístupy k životu zcela odlišné, okolnosti je přinutí spojit síly. Společně se ocitají uprostřed nebezpečné hry mezinárodního gangu pašeráků, kde musí zapojit veškerý svůj důvtip, smysl pro humor a odvahu, aby ochránili nejen historické dědictví, ale i životy nevinných slovenských turistů.

Diváci se kromě dvou hlavních hrdinů mohou těšit na skvělé a energické herecké výkony Alexandra Bárty, Daniela Žulčáka, Jany Labajové či Tomáše Mischury, kteří ztvárňují zaměstnance ambasády, turisty a rázovité místní postavičky.

Novinku režíroval Ivan Holub a scénář napsala Martina Baranová.

zdroj: JOJ

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