HBO v červenci: Vrací se Rod draka, startuje druhá řada Urgentu

HBO v červenci: Vrací se Rod draka, startuje druhá řada UrgentuDNES! | redakce | tisk | názory
Červenec na lineárních stanicích HBO, Cinemax a streamovací službě HBO Max nabídne silnou kombinaci seriálových návratů, očekávaných filmových premiér i tematických filmových večerů.
Diváci se mohou těšit na třetí řadu fantasy hitu Rod draka, druhou sérii oceňovaného seriálu Urgent, ale také na řadu exkluzivních novinek, včetně akční komedie Hlavy státu (2025) (26. července) nebo hororu Lee Cronin: Mumie (2026) (12. července).
Třetí premiérová řada seriálu Rod draka (2026) odstartuje 6. července. Pokračování příběhu rodu Targaryenů zavede diváky opět do období občanské války známé jako Tanec draků. Nové epizody budou na HBO a HBO Max uváděny každé pondělí od 20:00 hodin.
Od 21. července se pak diváci lékařských dramat dočkají druhé řady seriálu Urgent (The Pitt) (2026). V nové řadě doktor Michael Robinavitch (Noah Wyle) bojuje s vyhořením.
Fanouškům sci-fi HBO nabídne trilogii Tiché místo (2018) i prequel Tiché místo: První den (2024).
V nedělních premiérách na diváky čeká horor Lee Cronin: Mumie (2026) a to 12. července, o týden později sportovní rodinná komedie Nejlepší z nejlepších: Goat (2026) o kozím basketbalovém outsiderovi. Další neděli mohou diváci strávit čas s dvouhodinovou akční komedií Hlavy státu (2025)
Z vlastní tvorby HBO nabídne dokument The Welcome table (2025), který sleduje klimatické uprchlíky od USA přes Karibik a Jižní Ameriku až do Asie a Evropy.
Cinemax nabídne například špionážní akční sci-fi thriller Tenet (2020), akční válečné drama Dunkerk (2017), který zachycuje hrdinnou evakuaci spojeneckých vojáků Britského impéria a Francie z pláží obklíčených německým vojskem u francouzského města Dunkerk. Dále Cinemax odvysílá sci-fi drama Interstellar (2014) či psychologický akční sci-fi thriller Počátek (2010).
Na Cinemaxu nebude chybět ani osvědčená klasika jako Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) či Inferno (2016).