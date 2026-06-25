Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 25. června 2026, svátek má Ivan

TN live SK: Nový formát o vesmíru a budoucnosti lidstva

DNES! | redakce | tisk | názory

Platforma TN live SK rozšiřuje své portfolio původních pořadů o nový měsíční magazín "Na obežnej dráhe", který divákům přiblíží svět vesmírného výzkumu, technologií a nejvýznamnějších událostí souvisejících s dobýváním vesmíru.

První epizoda bude odvysílána v pátek 26.6.2026 v 18:00 hodin. Vysílat se bude každý poslední pátek v měsíci. Nový formát bude moderovat popularizátor vědy a vesmírných témat Matúš Toderiška.

Na obežnej dráhe - vizuál pořadu tnlive.sk (foto: TV Markíza/TN live)
▲ Na obežnej dráhe - vizuál pořadu tnlive.sk (foto: TV Markíza/TN live)

Nový pořad "Na obežnej dráhe" bude vysílán jednou měsíčně a každá epizoda se zaměří na jeden konkrétní aspekt vesmírného výzkumu. Diváci tak získají prostor ponořit se do problematiky do větší hloubky a lépe pochopit souvislosti technologických a vědeckých milníků, které ovlivňují budoucnost lidstva.

První epizoda se bude věnovat Mezinárodní vesmírné stanici ISS - největšímu lidskému objektu ve vesmíru a symbolu mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu. Součástí pořadu budou i originální vizualizace a animace vytvořené pomocí umělé inteligence, které pomohou divákům představit si rozměry, fungování a význam vesmírných projektů. Diváci si budou moci rozměry ISS představit také porovnáním s budovou Národní banky Slovenska v Bratislavě.

Relace bude po odvysílání okamžitě dostupná i na digitálních platformách TN live. Vzniklé animace, vizualizace a doplňkový obsah budou následně využívány i v článcích na zpravodajském portálu tnlive.sk či na sociálních sítích.

zdroj: Markíza

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Warner TV mění programové zaměření
Warner TV mění programové zaměření
Prima získala licenci na sportovní kanál
Prima získala licenci na sportovní kanál
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Rána pro operátory: Třetina čtenářů sdílí účet ke streamovací službě
Rána pro operátory: Třetina čtenářů sdílí účet ke streamovací službě
Hudební televize Vantage již u nás. V nabídce Lepší.TV
Hudební televize Vantage již u nás. V nabídce Lepší.TV
MAGENTA TV se rozšiřuje o TN Live a Letní kino
MAGENTA TV se rozšiřuje o TN Live a Letní kino
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
M6 4K testuje v paketu Fransat
M6 4K testuje v paketu Fransat
Reality show Farma Česko brzy na TV Nova i Oneplay
Reality show Farma Česko brzy na TV Nova i Oneplay
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová IX
21:05 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Robin Hood (3/10)
20:50 Robin Hood (4/10)
21:45 Jesse Stone: Nový začátek
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava II (3)
21:45 Farma Česko II (3)
23:05 FBI VI (2)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (79)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Veselé Vánoce přeji chobotnice
22:20 Případ pro zvláštní skupinu (1)
23:40 Maigret (5)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův ostrov (9, 10)
22:05 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Viera (4/9)
22:00 Komisár Montalbano
23:48 Vraždy pri Pont d'Arc
kanál DVOJKA 20:00 Eric Clapton
22:10 Zlatá lýra
23:05 Zlatá lýra
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (4)
21:30 Rodinné prípady
22:10 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (13/13)
21:35 U nás doma (1/7)
22:45 Anton Špelec, ostrostřelec

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook