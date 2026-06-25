TN live SK: Nový formát o vesmíru a budoucnosti lidstva

TN live SK: Nový formát o vesmíru a budoucnosti lidstvaDNES! | redakce | tisk | názory
Platforma TN live SK rozšiřuje své portfolio původních pořadů o nový měsíční magazín "Na obežnej dráhe", který divákům přiblíží svět vesmírného výzkumu, technologií a nejvýznamnějších událostí souvisejících s dobýváním vesmíru.
První epizoda bude odvysílána v pátek 26.6.2026 v 18:00 hodin. Vysílat se bude každý poslední pátek v měsíci. Nový formát bude moderovat popularizátor vědy a vesmírných témat Matúš Toderiška.
Nový pořad "Na obežnej dráhe" bude vysílán jednou měsíčně a každá epizoda se zaměří na jeden konkrétní aspekt vesmírného výzkumu. Diváci tak získají prostor ponořit se do problematiky do větší hloubky a lépe pochopit souvislosti technologických a vědeckých milníků, které ovlivňují budoucnost lidstva.
První epizoda se bude věnovat Mezinárodní vesmírné stanici ISS - největšímu lidskému objektu ve vesmíru a symbolu mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu. Součástí pořadu budou i originální vizualizace a animace vytvořené pomocí umělé inteligence, které pomohou divákům představit si rozměry, fungování a význam vesmírných projektů. Diváci si budou moci rozměry ISS představit také porovnáním s budovou Národní banky Slovenska v Bratislavě.
Relace bude po odvysílání okamžitě dostupná i na digitálních platformách TN live. Vzniklé animace, vizualizace a doplňkový obsah budou následně využívány i v článcích na zpravodajském portálu tnlive.sk či na sociálních sítích.
zdroj: Markíza